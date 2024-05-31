Общество

Псковские следователи подарили подарки оказавшимся в трудной жизненной ситуации детям

Следователи регионального следственного управления Следственного комитета РФ посетили ребят, находящихся в отделении Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Лесной дом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

В данном учреждении находятся ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, находящиеся на карантине.

«Ребята очень обрадовались возможности пообщаться со следователями, поделились своими жизненными историями и дальнейшими планами», - рассказали в пресс-службе.

При встрече с подопечными сотрудники управления пожелали им и педагогам, которые вкладывают в воспитание ребят силы и душу, крепкого здоровья и исполнения самых заветных желаний. В завершении мероприятия ребятам вручили подарки.