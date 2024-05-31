Общество

Сотрудники полиции провели какими навыками владеют участники псковского велопарада

Встреча полицейских с участниками дорожного движения - «Велопарада 2024» прошла сегодня в Пскове в рамках мероприятий, посвящённых «Дню защиты детей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову проверили, какими навыками велосипедиста владеют участники.

В церемонии открытия велопарада перед участниками и гостями праздника выступил начальник Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Владимир Папорт. Он проинструктировал участников велопарада о правилах безопасного следования в организованной колонне и акцентировал внимание на том, что водители двухколесных транспортных средств должны знать и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.

Старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова обсудила с собравшимися необходимость строгого соблюдения Правил дорожного движения. Она призвала юных горожан всегда следовать требованиям безопасности, чтобы избежать неприятных последствий, ДТП. Юные велосипедисты получили в подарок светоотражающие фликеры и специально разработанные памятки, а также конфеты в виде «светофориков».

Сотрудники полиции были приятно удивлены тем, что маленькие горожане оказались хорошо подготовленными как теоретически, так и практически для безопасной езды на двухколесном транспорте. Они поблагодарили родителей за ответственный подход к воспитанию подрастающего поколения.

Юлия Федорова обратилась и к родителям ребят, порекомендовав не пренебрегать приобретением защитной экипировки для своего ребенка, а также в обязательном порядке рассказать детям об основных правилах безопасности на дороге.

В этот раз в колонне по городским улицам проехали более 300 человек. Такому количеству людей на двухколесном транспорте нелегко безопасно проехать по маршруту парада. Сотрудники Госавтоинспекции сопровождали спортсменов-любителей при движении по Пскову.

Сотрудники полиции уверены, что подобные мероприятия помогут не только напомнить о правилах безопасного поведения на дороге волосипедистам, но и предупредить возможные ДТП с их участием.