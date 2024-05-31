Общество

Вакансии полицейского и полицейского водителя открыты в полиции Великих Лук

Требуются кандидаты на должность полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Достойная заработная плата. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Предоставляется возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Великие Луки, улица Комсомольская дом № 14, кабинет № 322, контактный телефон 3-02-41 (отдел кадров), Великие Луки, проспект Октябрьский дом №30/14, кабинет № 6 ( командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки).