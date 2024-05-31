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Общество

На 3-4 градуса прохладнее станет на Северо-Западе России 7 июня

03.06.2024 15:08|ПсковКомментариев: 0

Понижение температуры прогнозируют на Северо-Западе России 7 июня, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе по вине фронтальных разделов по-прежнему будут развиваться очаги кучево-дождевой облачности, несущие грозовые дожди. Большую часть рабочей недели здесь жарко: днём +23…+28°С, на севере до +18…+23°С, и только в пятницу станет на 3–4°С прохладнее», - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге самая высокая вероятность ливней и гроз в начале и конце рабочей недели. Днём +23…+26°С, к пятнице на 3–4°С прохладнее.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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