Общество

«Единая Россия» проводит тематическую неделю приемов в Псковской области

С 3 по 7 июня псковичи могут обратиться в Региональную общественную приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева и задать вопросы по семейной тематике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Тематическая неделя приемов по вопросам материнства и детства приурочена к Международному Дню защиты детей, который отмечался 1 июня.

«Депутаты разных уровней в ходе тематической недели проведут прием граждан в региональной общественной приемной в Пскове, а также в Великих Луках и местных приемных партии во всех муниципалитетах. Кроме того, мы попросили принять участие в приеме представителей социального фонда, комитета по социальной политике области, уполномоченного по правам ребенка, директора центра детского отдыха и оздоровления. А 7-го июня прием проведет наш сенатор – Алексей Васильевич Наумец», – рассказала врио руководителя региональной общественной приемной Елена Бибикова и пригласила всех, у кого есть вопросы, связанные с материнством, защитой и охраной детства, записаться на прием.

«Мы рады всем и готовы ответить на вопросы, которые возникают у жителей нашей области», – подчеркнула Елена Бибикова.

В первый день тематической недели, 3 июня, прием провели депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

К Юрию Сорокину с вопросом об оснащении образовательного учреждения спортивным инвентарем обратилась жительница Пскова. Решение было принято сразу в ходе приема: в школу № 47 будут поставлены новые теннисные столы для занятий настольным теннисом.

Елена Полонская в ходе приема пообщалась с несколькими псковичами. Их интересовали меры поддержки семей, которые проживают в сельской местности, вопросы здравоохранения, социального обеспечения и жилищные вопросы. Координатор партийного проекта «Крепкая семья» вместе с директором Псковского филиала «Россельхозбанка» Дмитрием Алемасовым также рассказали о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и подробно разъяснили нюансы, касающиеся поддержки сельских семей с детьми.

«Вопросы материнства и детства являются объединяющей темой у депутатов всех уровней и партийного проекта «Крепкая семья». К нам обращаются семьи с совершенно разными проблемами и наша главная задача, при стройной линейке социальной помощи, которая выстроена и на федеральном, и на региональном уровнях, помогать и оказывать каждой семье индивидуальное внимание, заботу, чтобы она чувствовала, что государство об этой семье заботится», – сказала Елена Полонская. Она добавила, что за последние годы снизилось количество обращений, связанных с оказанием медицинской помощи, с обеспечением детей местами в дошкольные образовательные учреждения. «Актуальными остаются вопросы по алиментам, также сезонно возникают острые вопросы по детскому отдыху в загородных оздоровительных лагерях», – отметила Елена Полонская.

«Одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также Народной программы партии является забота о семье и детях. В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи. Предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением», - напомнили в партии.

Тематическая неделя приемов по вопросам материнства и детства продлится до 7 июня. С графиком приемов можно ознакомиться на сайте.

Записаться на прием заранее можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12. Во время проведения приема по этому же номеру можно обратиться к депутатам по телефону.