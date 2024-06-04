Организацию выплат на питание беременным рассмотрел бюджетный комитет Собрания

Дополнительные меры социальной поддержки граждан обсудили депутаты Псковского областного Собрания в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Как рассказала докладчик – председатель комитета по социальной защите Псковско области Ольга Евстигнеева – предлагается установить ежемесячные выплаты на обеспечение полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей, а также ежемесячные выплаты для приобретение низкобелковых продуктов для детей, которые страдают фенилкетонурией. Законопроект разработан в связи с поступающим обращениями граждан.
Беременные женщины с доходом ниже прожиточного минимума будут получать ежемесячно тысячу рублей, кормящие с доходом ниже прожиточного минимума – полторы тысячи рублей. Всего за год потребуется порядка 30 млн рублей из областного бюджета на эти цели.
На детей, страдающих фенилкетонурией, предлагается выделять ежемесячно 50% от величины прожиточного минимума на ребенка.
«Я так понимаю, что изменения в бюджет не потребуется?» - спросил вице-спикер Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.
В ответ Ольга Евстигнеева пояснила, что изменения для обеспечения выплат кормящим и беременным уже внесены в рамках поправок к бюджету, которые рассмотрят на сессии 5 июня. Изменения для обеспечения детских выплат планируют внести к следующей сессии.