Общество

Организацию выплат на питание беременным рассмотрел бюджетный комитет Собрания

Дополнительные меры социальной поддержки граждан обсудили депутаты Псковского областного Собрания в ходе заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала докладчик – председатель комитета по социальной защите Псковско области Ольга Евстигнеева – предлагается установить ежемесячные выплаты на обеспечение полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей, а также ежемесячные выплаты для приобретение низкобелковых продуктов для детей, которые страдают фенилкетонурией. Законопроект разработан в связи с поступающим обращениями граждан.

Беременные женщины с доходом ниже прожиточного минимума будут получать ежемесячно тысячу рублей, кормящие с доходом ниже прожиточного минимума – полторы тысячи рублей. Всего за год потребуется порядка 30 млн рублей из областного бюджета на эти цели.

На детей, страдающих фенилкетонурией, предлагается выделять ежемесячно 50% от величины прожиточного минимума на ребенка.

«Я так понимаю, что изменения в бюджет не потребуется?» - спросил вице-спикер Собрания, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков.

В ответ Ольга Евстигнеева пояснила, что изменения для обеспечения выплат кормящим и беременным уже внесены в рамках поправок к бюджету, которые рассмотрят на сессии 5 июня. Изменения для обеспечения детских выплат планируют внести к следующей сессии.