Общество

Финансовую поддержку беременных и кормящих матерей обсудил социальный комитет Собрания

Дополнительные региональные меры социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей с низкими доходами рассмотрели депутаты в ходе заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос рассмотрели в рамках корректировки финансовых показателей госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Как пояснила председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, общая потребность в дополнительных средствах на данные выплаты до конца года – 29,64 млн рублей. Деньги уже предусмотрены в поправках в бюджет. Помимо этого, предусмотрены ежемесячные выплаты для приобретения низкобелковых продуктов для детей, которые страдают фенилкетонурией.

«Выплаты матерям - это монетизация молочной кухни?» - поинтересовался вице-спикер Собрания, председатель социального комитета Игорь Дитрих.

В ответ Ольга Евстигнеева пояснила, что молочная кухня предусмотрена для детей по показанию врачей. А указанные выплаты – меры поддержки именно матерей, которым врач пропишет необходимость дополнительного питания, в том числе витаминов.

«А как будет контролироваться, на что потратили?» - продолжил Игорь Дитрих. Он пояснил, что некоторые могут потратить выплаты не по назначению, в том числе на алкоголь, и призвал социальный комитет правительства области дополнительно проработать этот вопрос.

Депутат Анастасия Повторейко спросила, предусмотрено ли сопровождение людей с фенилкетонурией после достижения совершеннолетия. Ольга Евстигнеева отметила, что пока обращения поступали только от матерей, которые просили меры поддержки для детей (таких несовершеннолетних в Псковской области 14).

«Если будут обращения от людей после 18 лет, чтобы помогать взрослым, будем рассматривать и этот вопрос», - добавила глава социального комитета правительства Псковской области.