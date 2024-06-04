Общество

Врач-психиатр начал работу в Детской областной клинической больнице Пскова

Врач-психиатр начал работу в псковской Детской областной клинической больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Со вчерашнего дня в больнице работает врач-психиатр Александр Клейменов - внешний совместитель психоневрологического отделения для детей с нарушениями речи и других высших психических функций.

Врач окончил Амурскую государственную медицинскую академию и получил квалификацию врача лечебника по специальности «лечебное дело, в 2000 году окончил интернатуру по специальности психиатрия. Имеет большой практический опыт работы на Дальнем Востоке и Пскове. В 2018 году прошел профессиональную подготовку и получил квалификацию врач-невролог, а в 2024 году повышение квалификации по направлениям «Психиатрия», «Психиатрия и наркология», «Мануальная терапия».