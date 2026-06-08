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Большинство респондентов ПЛН считает, что запрет продажи алкоголя в «детские» праздники — фикция

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Запрещать торговлю алкоголем в День защиты детей и прочие «детские» праздники — фикция. Те, кто планирует выпить, просто купят спиртное заранее или в кафе. Так считает большинство респондентов Псковской Ленты Новостей, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 300 человек.

Абсолютное большинство респондентов, а именно 64,3%, проголосовало за то, что запрет продажи алкоголя в «детские» праздники является фикцией. «Те, кто планирует выпить, просто купят спиртное перед праздником или в кафе».

Еще 22% проголосовавших считают, что запрет не имеет смысла, потому что один день никак не повлияет на алкогольное поведение, которое формируется в семьях годами. 

6,7% респондентов отметили, что ограничение продаж алкоголя даже на один день — часть ЗОЖ-пропаганды, поэтому «смысл в такой мере есть».

4,3% поучаствовавших в опросе более категоричны. Они поддерживают запрет и заявляют, что «пора перестать делать алкоголь обязательным атрибутом любого праздника, тем более детского».

Еще 1,7% респондентов решили, что им все равно, есть запрет или нет, а 1% людей, принявших участие в опросе, считают, что запрет - это скорее необходимость, чем прихоть, потому что без ограничения продажи алкоголя «дети будут сталкиваться с нетрезвыми людьми в свой праздник».

Таким образом, подавляющее большинство людей считает, что запрет продажи алкоголя на один день, хоть и в «детский» праздник — бесполезное мероприятие. «Кто захочет, тот всегда найдет», как говорится. Ограничения вводятся непосредственно в день праздника и только в розничных магазинах. Никто не мешает купить алкоголь заранее или в кафе и баре. 

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