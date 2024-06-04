Общество

Сообщение поездов возобновят между Псковской областью и Белоруссией

Маршрут пригородных поездов от Великих Лук до станции Алёща объединит Псковскую область и Республику Беларусь 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

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АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно с ОАО «Российские железные дороги», правительством Псковской области и Белорусской железной дорогой договорились о возобновлении пригородного межгосударственного сообщения.

С 5 июня по маршрутам Великие Луки – Алёща и Новосокольники – Алёща возобновляется движение пригородных поездов с возможностью беспересадочного проследования до станции Алёща по упрощенной процедуре пограничного контроля.

На станции Алёща поезда будут удобно состыкованы для пересадки на пригородный поезд в Полоцк Белорусской железной дороги, а из Полоцка пассажир может доехать до любой точки Беларуси. Время в пути составит 3 часа.

Пригородные поезда будут курсировать по средам следующим расписанием:

№ 6655 Великие Луки (06:57) – Алёща (09:57)

№ 6656 Алёща (10:07) – Новосокольники (12:46)

№ 6657 Новосокольники (12:55) – Алёща (15:44)

№ 6658 Алёща (15:54) – Великие Луки (18:48)

Остановки по маршруту Великие Луки – Алёща – Великие Луки: 314 км, 321 км, 323 км, Чернозем, 336 км,344 км, Опухлики, 355 км, 357 км, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.

Остановки по маршруту Новосокольники – Алёща – Новосокольники: Власье, 439 км, Изоча, 447 км, 451 км, 453 км, 454 км, Каратай, Горушки, Невель-1, 376 км, Новохованск, Железница, 399 км, Молокоедово, Клястица.

Льготы на проезд пассажиров в поездах пограничного сообщения предоставляются в соответствии с ФЗ РФ № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи». При проезде по территории Псковской области до ближайшей к государственной границе станции Клястица действуют льготы для отдельных категорий граждан – жителей Псковской области (региональные льготники) и льготных категорий федерального уровня. Для оформления льготных билетов необходимо иметь документы, подтверждающие данное право. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте АО «СЗППК» в разделе «Льготы».

Билеты можно будет приобрести в пути следования пригородного поезда у контролеров-кассиров как по банковской карте, так и за наличный расчет. Оформление билетов от/до станций, расположенных на территории Российской Федерации, производится в прежнем порядке. А с территории Российской Федерации далее пограничной станции Клястица или при следовании с территории Республики Беларусь при наличии:

- паспорта гражданина РФ;

- дипломатического паспорта гражданина РФ;

- служебного паспорта гражданина РФ;

- свидетельства о рождении для несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет;

- паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ до окончания срока его действия (до даты, указанной в паспорте);

- паспорта гражданина Республики Беларусь, свидетельства о рождении для несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет;

- дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь;

- служебного паспорта гражданина Республики Беларусь;

- проездного документа Республики Беларусь;

- биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь;

- биометрического дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь;

- биометрического служебного паспорта Республики Беларусь;

- биометрического проездного документа Республики Беларусь;

- проездного документа;

- национального удостоверения личности моряка Республики Беларусь (при наличии судовой роли или выписки из нее);

- свидетельства на возвращение в Республику Беларусь (только для въезда в Республику Беларусь - при утрате вышеизложенных документов).

Пассажир обязан предъявлять документы также по требованию сотрудников пограничных органов. В случае отсутствия указанных документов (при следовании с территории Российской Федерации) проезд далее пограничной станции Клястица, а также при следовании с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации запрещен.