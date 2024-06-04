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Общество

Свыше 300 детей пришли в Псковский музей встретить первый день лета

04.06.2024 20:51|ПсковКомментариев: 0

Свыше 300 детей пришли в Псковский музей встретить первый день лета, первый день каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Бесплатные программы прошли сразу на двух площадках музея: в Палатах у Сокольей башни и Псковском кремле.

В Палатах у Сокольей башни прошел праздник «Мир детства в наследство» со множеством интерактивных площадок, на котором юные участники попали в средневековый Псков.

«Воинственные дети пошли на "Ратную заставу", хозяйственных ждали "Крестьянские заботы" , любознательные изучили «Науки», а маленькие гастрономы познакомились с «Псковской кухней».

Также отдельно прошли мастер-класс «Дорога ложка к обеду», где каждый сделал авторскую расписную ложку, и мастер-класс по ткачеству на дощечках и бердо, где дети изготовили браслеты и пояса в традиционной технике.

 

В Псковском кремле же учили дисциплине и боевому искусству. В Довмонтовом городе встал лагерем клуб исторической реконструкции «Орден». Юные воины примерили доспехи, поучаствовали в сражениях и послушали про вооружение средневековых бойцов.
 

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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