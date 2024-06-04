Общество

Свыше 300 детей пришли в Псковский музей встретить первый день лета

Свыше 300 детей пришли в Псковский музей встретить первый день лета, первый день каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Бесплатные программы прошли сразу на двух площадках музея: в Палатах у Сокольей башни и Псковском кремле.

В Палатах у Сокольей башни прошел праздник «Мир детства в наследство» со множеством интерактивных площадок, на котором юные участники попали в средневековый Псков.

«Воинственные дети пошли на "Ратную заставу", хозяйственных ждали "Крестьянские заботы" , любознательные изучили «Науки», а маленькие гастрономы познакомились с «Псковской кухней».

Также отдельно прошли мастер-класс «Дорога ложка к обеду», где каждый сделал авторскую расписную ложку, и мастер-класс по ткачеству на дощечках и бердо, где дети изготовили браслеты и пояса в традиционной технике.

В Псковском кремле же учили дисциплине и боевому искусству. В Довмонтовом городе встал лагерем клуб исторической реконструкции «Орден». Юные воины примерили доспехи, поучаствовали в сражениях и послушали про вооружение средневековых бойцов.

