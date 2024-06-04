Общество

Сбор помощи для погорельцев из Овсища открыли в фонде княгини Ольги

Сбор средств для оказания помощи пострадавшим при пожаре семьям организовал Фонд развития Псковской области имени святой княгини Ольги по просьбе депутата Псковской городской Думы по округу № 12 Григория Стороненкова. Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»

«Пришло время снова подтвердить звание самого дружного района в Пскове! Чтобы поддержать семьи, отправьте перевод с любой суммой на реквизиты фонда», - призвал Григорий Стороненков.

Полное наименование: Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

Юридический адрес: 180000, Псковская обл, г. Псков, ул. Некрасова 17/11

ОГРН 1186000000229

ИНН/КПП 6027190455/602701001

Банковские реквизиты:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

«В назначении платежа укажите, что перевод для погорельцев из Овсища», - добавил депутат.