Сбор помощи для погорельцев из Овсища открыли в фонде княгини Ольги

Сбор средств для оказания помощи пострадавшим при пожаре семьям организовал Фонд развития Псковской области имени святой княгини Ольги по просьбе депутата Псковской городской Думы по округу № 12 Григория Стороненкова. Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Григорий Стороненков / «ВКонтакте»
«Пришло время снова подтвердить звание самого дружного района в Пскове! Чтобы поддержать семьи, отправьте перевод с любой суммой на реквизиты фонда», - призвал Григорий Стороненков.
Полное наименование: Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».
Юридический адрес: 180000, Псковская обл, г. Псков, ул. Некрасова 17/11
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ИНН/КПП 6027190455/602701001
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р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
«В назначении платежа укажите, что перевод для погорельцев из Овсища», - добавил депутат.