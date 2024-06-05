Всероссийский день бесплатной юридической помощи проведут адвокаты в Псковской области

Всероссийский день бесплатной юридической помощи для граждан проведет Адвокатская палата Псковской области 7 июня с 10:00 до 16:00 часов очном формате в городе Пскове и дистанционном формате в районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Адвокатской палате.
График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 7 июня 2024 года в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России: Псков, улица Ленина, 7 (очный формат)
|
Часы
дежурства
|
Ф.И.О. адвоката
|
№ телефона
|
0900-1100
|
Каштельянов Тимофей Васильевич
Пилипенко Роман Васильевич
|
+7-911-354-68-28
+7-931-903-16-18
|
1100-1300
|
Здановская Анна Сергеевна
Варава Валентина Юрьевна
|
+7-911-394-21-84
+7-911-364-36-41
|
1300-1600
|
Бондаренко Игорь Иванович
Донец Светлана Геннадиевна
Иванова Анна Олеговна
|
+7-911-363-51-83
+7-911-351-35-66
+7-909-575-21-10
График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи (дистанционный формат с 10:00 до 16:00)
|
Ф.И.О. адвоката
|
№ телефона
|
Осейков Евгений Евгеньевич (Великолукский городской филиал ПОКА) – г. Великие Луки
|
+7-911-362-07-49
|
Плаксий Сергей Анатольевич (Великолукский городской филиал ПОКА) – г. Великие Луки
|
+7-943-733-57-77
|
Петренко Олег Игоревич (Коллегия адвокатов Псковской области «Правозащита») – г. Великие Луки
|
+7-911-350-35-98
|
Хабарова Татьяна Владимировна (Адвокатский кабинет) – г. Великие Луки
|
+7-911-363-02-61
|
Данилов Владимир Федорович (Бежаницкий филиал ПОКА) – п. Бежаницы
|
+7-921-110-48-93
|
Дорошева Ирина Владимировна (Гдовский филиал ПОКА) – г. Гдов
|
+7-921-000-92-59
|
Иванов Николай Петрович (Дедовичский филиал ПОКА) – п. Дедовичи
|
+7-921-004-91-81
|
Павликова Ирина Михайловна (Адвокатский кабинет) – г. Дно
|
+7-921-118-61-09
|
Колчева Елена Михайловна (Куньинский филиал ПОКА) – п. Кунья
|
+7-909-575-52-49
|
Агафонова Ольга Викторовна (Великолукский городской филиал ПОКА) – г. Невель
|
+7-911-892-70-47
|
Гришановский Вячеслав Алексеевич (Новосокольнический филиал ПОКА) – г. Новосокольники
|
+7-953-232-31-30
|
Круглова Наталия Николаевна (Опочецкий филиал ПОКА) – г. Опочка
|
+7-911-391-54-04
|
Дорожкин Николай Иванович (ПОКА) – г. Остров
|
+7-911-693-15-96
|
Канаев Михаил Николаевич (ПОКА) – г. Порхов
|
+7-911-371-95-16
|
Жданова Татьяна Александровна (Печорский филиал ПОКА) – г. Печоры
|
+7-911-897-59-25
|
Кожухов Виталий Иванович (ПОКА) – п. Плюсса
|
+7-921-503-00-01
|
Никитин Алексей Владимирович (ПОКА) – п. Пушкинские Горы
|
+7-921-214-00-26
|
Леонов Михаил Михайлович (Пыталовский филиал ПОКА) – г. Пыталово
|
+7-911-698-33-11
|
Коновалова Юлия Николаевна (Себежский филиал ПОКА) – г. Себеж
|
+7-911-396-41-47