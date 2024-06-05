Общество

Всероссийский день бесплатной юридической помощи проведут адвокаты в Псковской области

Всероссийский день бесплатной юридической помощи для граждан проведет Адвокатская палата Псковской области 7 июня с 10:00 до 16:00 часов очном формате в городе Пскове и дистанционном формате в районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Адвокатской палате.

График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи 7 июня 2024 года в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России: Псков, улица Ленина, 7 (очный формат)

Часы дежурства Ф.И.О. адвоката № телефона 0900-1100 Каштельянов Тимофей Васильевич Пилипенко Роман Васильевич +7-911-354-68-28 +7-931-903-16-18 1100-1300 Здановская Анна Сергеевна Варава Валентина Юрьевна +7-911-394-21-84 +7-911-364-36-41 1300-1600 Бондаренко Игорь Иванович Донец Светлана Геннадиевна Иванова Анна Олеговна +7-911-363-51-83 +7-911-351-35-66 +7-909-575-21-10

График дежурства адвокатов, привлекаемых к участию при проведении Всероссийского дня бесплатной юридической помощи (дистанционный формат с 10:00 до 16:00)