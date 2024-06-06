Общество

Визит Андрея Турчака и митрополита Тихона в Пушкинские Горы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Врио главы Республики Алтай, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор Алексей Наумец, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, митрополит Псковский и Порховский Арсений посетили Свято-Успенский Святогорский монастырь сегодня, 6 июня – в день 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Они приняли участие в возложении цветов к могиле прославленного поэта, божественной литургии, посадке яблонь у Монастырского пруда и осмотре обновлённого Успенского собора. Первых лиц сопровождали представители органов исполнительной и законодательной власти, духовенства.

В торжественных мероприятиях, посвященных юбилею поэта, участвовали народный артист России Сергей Безруков, местные жители и туристы. Подробности – в фоторепортаже Вадима Боченкова.