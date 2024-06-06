Общество

Полиция обеспечивает безопасность празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры

Полицейские обеспечат безопасность празднования 225–летия со дня рождения поэта Александра Пушкина - Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Предполагаемое количество зрителей - до 40 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В обеспечении правопорядка и пропускного режима на территорию массовых мероприятий будут задействованы сотрудники органов внутренних дел. Содействие в охране порядка окажут сотрудники ууправления Росгвардии по Псковской области и представители АНО «Дружина», а также работники частных охранных организаций.

Основные мероприятия пройдут на территории Пушкиногорского района - 48 культурно-массовых и 3 религиозных; в городе Пскове запланировано два культурно-массовых мероприятия (Финский парк и Дендропарк).

Для досмотровых мероприятий будет использованы металлические ограждения, ручные и арочные металлодетекторы.

Перед началом проведения мероприятий вся территория обследована кинологическими расчетами со служебно-розыскными собаками.

Для парковки транспортных средств организовано три парковки (одна на поляне около центрального въезда на территорию заповедника и две асфальтированные – Бугрово и стоянка около здания Сбербанка). Примерное количество парковочных мест - около 400 единиц транспорта. Экскурсионные автобусы будут парковаться на стоянке в Бугрово. Обеспечивать безопасность дорожного движения и регулировать потоки транспорта на местах будут сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.