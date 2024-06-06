Общество

Действия при побеге из-под конвоя отработали псковские полицейские

Учебно-методические сборы с начальниками ИВС, СП и командирами отдельных конвойных подразделений полиции, старшими групп охраны и конвоирования, представителями центра временного содержания иностранных граждан провели на базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД Росси по Псковской области

В ходе сборов были рассмотрены вопросы по материально-бытовому, техническому и финансовому обеспечению оперативно-служебной деятельности ОКС территориальных органов МВД России на районном уровне, подготовке документов на лиц, подлежащих конвоированию в следственные изоляторы УФСИН России по Псковской области, порядка приёма-сдачи подозреваемых и обвиняемых в следственные изоляторы УФСИН России по Псковской области.

До участников встречи доведены требования распорядительных документов, нормативно-правовых актов, рассмотрен положительный опыт регионов, а также комплекс организационных и практических мер в части содержания и конвоирования спецконтингента, содержания и сопровождения иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии.

На мероприятии проведены практические занятия по теме «Действия конвойного наряда при возникновении чрезвычайных происшествий, таких как побег, нападение на конвой, при погрузке и выгрузке спецконтингента из спецавтомобиля серии АЗ и в пути следования». Сотрудникам полиции продемонстрирован фильм «Порядок действий сотрудников полиции в возможных нештатных ситуациях при содержании, охране и конвоировании спецконтингента в местах временного пребывания».

Учебно-методические сборы с сотрудниками полиции проведены на высоком организационном уровне, программа сборов выполнена в полном объеме, добавили в ведомстве.