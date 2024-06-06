Общество

Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года — 2024»

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2024». Победители во всех пяти номинациях определены 6 июня на заседании оргкомитета конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фотография: пресс-служба правительства Псковской области

Победителями самой многочисленной номинации «Многодетная семья» стала семья Кирея (Опочецкий муниципальный округ). В номинации «Сельская семья» лучшей стала семья Осиповых из Плюсского муниципального округа, в номинации «Семья — хранитель традиций» — семья Несговоровых из Великих Лук.

Самая лучшая «Молодая семья» — великолукская семья Игнатенковых, а «Золотая семья» — семья Вербицких (Пыталовский муниципальный округ).

В этом году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» всего подали заявки 29 семей из 18 муниципалитетов Псковской области.

Все семьи-победители регионального конкурса будут представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года-2024».

Отметим, Всероссийский конкурс «Семья года» — одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. В 2024 году конкурс проводится в девятый раз.

Организаторами Всероссийского конкурса являются министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ. Конкурс проводится в рамках мероприятий президентского национального проекта «Демография» с целью повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.