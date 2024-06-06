Общество

Суд обязал ООО «Адонис» демонтировать торговый павильон в Пскове

Обществу с ограниченной ответственностью «Адонис» обязали демонтировать самовольно установленный нестационарный торговый объект на автобусной остановке «Завод "Тиконд"» на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Яндекс Карты

В суд обратилась администрация города Пскова. Как следует из материалов дела, между администрацией и ООО «Адонис» был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта. Контрольное управление администрации провело проверку и установило, что на объекте долгое время ООО «Адонис» торговую деятельность не ведет. В связи с этим администрация уведомила общество о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке.

Суд обязал ООО «Адонис» демонтировать павильон ориентировочной площадью 30 квадратных метров и привести земельный участок в первоначальное состояние в течение 20 двадцати дней со дня вступления решения суда в законную силу.