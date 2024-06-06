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Форум учителей русского языка и литературы стартовал в Пскове в день рождения Пушкина

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы, приуроченный к 225-летию со дня рождения А. С.Пушкина, проходит в Псковской области с 6 по 9 июня. Организатором форума выступает правительство Псковской области при поддержке Профсоюза образования Российской Федерации, Ассоциации учителей литературы и русского языка (АССУЛ) и Института современного искусства (ИСИ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Торжественное заседание форума прошло в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Участников форума из более чем 50 регионов страны на Псковской земле поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

В день рождения поэта участники форума приняли участие в международной образовательно-просветительской акции «Пушкинский диктант».

В завершение первого дня студенты Института современного искусства представили музыкально-сценическую композицию по произведениям А. С. Пушкина.

Участников форума ждет насыщенная образовательная и экскурсионная программы. Завтра состоится пленарное заседание форума с участием первый заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя Профсоюза работников образования Российской Федерации Галины Меркуловой, руководителя аналитического центра Российской академии образования Андрея Кузнецова, председателя координационного совета АССУЛ Людмилы Дудовой, призера всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2023 Андрея Журбина, а также открытый диалог. Во второй половине дня участники посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

8 июня участники форума присоединятся к празднованию Дней поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах. На праздничной поляне пройдут тематические площадки «О любви к поэзии и понимании ее», «Современный урок словесности и развитие профессионального мастерства педагога», «Школьный театр. С чего начать?».

Форум учителей русского языка и литературы собрал более 250 участников из самых разных уголков России.