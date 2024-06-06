Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
экзотика агротуризм
кадры решают всё
на пороге перезагрузки
дело ФАПное
михайловское 60 тысяч гостей
творог правда и мифы
ПЭМЗ ищет сотрудников
чипсы из Пскова на ПМЭФ
где в Пскове получить права
ковать кадры пока горячо
обзор
Господин Рейтингомер
топ заведений для выпускников
выход есть профилактика суицида
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё Общество 06.06.2024 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня 06.06.2024 20:400 Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года — 2024» 06.06.2024 20:370 В Псковскую область с начала года переехали около 190 соотечественников из-за рубежа 06.06.2024 20:230 Форум учителей русского языка и литературы стартовал в Пскове в день рождения Пушкина 06.06.2024 20:200 Незаконное перемещение говяжьих субпродуктов из Белоруссии пресекли в Псковской области 06.06.2024 20:140 Обращения по поводу укусов мошек участились в псковском кожвендиспансере
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:158 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 31.05.2024 14:040 Какой будет погода в июне в Псковской области, рассказали синоптики 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Форум учителей русского языка и литературы стартовал в Пскове в день рождения Пушкина

06.06.2024 20:23|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский форум учителей русского языка и литературы, приуроченный к 225-летию со дня рождения А. С.Пушкина, проходит в Псковской области с 6 по 9 июня. Организатором форума выступает правительство Псковской области при поддержке Профсоюза образования Российской Федерации, Ассоциации учителей литературы и русского языка (АССУЛ) и Института современного искусства (ИСИ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Торжественное заседание форума прошло в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Участников форума из более чем 50 регионов страны на Псковской земле поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. 

В день рождения поэта участники форума приняли участие в международной образовательно-просветительской акции «Пушкинский диктант».

В завершение первого дня студенты Института современного искусства представили музыкально-сценическую композицию по произведениям А. С. Пушкина. 

 

Участников форума ждет насыщенная образовательная и экскурсионная программы. Завтра состоится пленарное заседание форума с участием первый заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя Профсоюза работников образования Российской Федерации Галины Меркуловой, руководителя аналитического центра Российской академии образования Андрея Кузнецова, председателя координационного совета АССУЛ Людмилы Дудовой, призера всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2023  Андрея Журбина, а также открытый диалог. Во второй половине дня участники посетят Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 

8 июня участники форума присоединятся к празднованию Дней поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах. На праздничной поляне пройдут тематические площадки «О любви к поэзии и понимании ее», «Современный урок словесности и развитие профессионального мастерства педагога», «Школьный театр. С чего начать?». 

Форум учителей русского языка и литературы собрал более 250 участников из самых разных уголков России.

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 137 человек
Сюжет: Дни Пушкинской поэзии - 2024 Михаил Ведерников: К Псковской области в день 225-летия со для рождения Пушкина самое пристальное внимание Форум учителей русского языка и литературы стартовал в Пскове в день рождения Пушкина Георгий Василевич – молодым поэтам: С Пушкиным жить легче, чем без него! В «Михайловском» состоялась церемония гашения марки и конверта, выпущенных к юбилею Пушкина Полиция обеспечивает безопасность празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры Визит Андрея Турчака и митрополита Тихона в Пушкинские Горы. ФОТОРЕПОРТАЖ Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого Театр дышит, где хочет. К 225-летию Александра Пушкина В канун 225-го дня рождения Пушкина «Михайловскому» подарили копейку времëн Бориса Годунова Андрей Турчак и Сергей Безруков приехали в монастырь в Пушкинских Горах Оксана Филиппова: Пушкиногорцы перед праздником наводят максимальный порядок Пушкинский день отмечают в России 6 июня Божественная литургия состоится в Святогорском монастыре в Дни пушкинской поэзии Директор «Михайловского» выступил перед оргкомитетом по подготовке и проведению пушкинского юбилея в Москве Росгвардейцы примут участие в обеспечении безопасности при проведении Дней Пушкинской поэзии Дуб — символ Пушкинских праздников поэзии готовятся торжественно представить гостям «Михайловского» Около 50 тысяч участников ожидается на Днях Пушкинской Поэзии - Ольга Тимофеева Поляну в Михайловском обрабатывают от насекомых - Дмитрий Волхонов Порядка 150 педагогов примут участие в форуме учителей в рамках Дней Пушкинской поэзии Правительство привлекло значительное количество внебюджетных средств для Дней Пушкинской поэзии - Ольга Тимофеева Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии Монтаж главной сцены Пушкинского праздника поэзии начали в «Михайловском» Георгий Василевич: Ждем на празднике в Михайловском 60 тысяч гостей Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня Посвященные Пушкину работы скульпторов можно будет увидеть на арт-прогулке в Пушкинских Горах Квест «Лукоморье существует?» пройдет в Пушкинских Горах Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая Гоша Куценко даст два концерта в Псковской области Опубликована программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Выездное совещание по организации Дней Пушкинской поэзии провели в «Михайловском» Театрализованное шествие-конкурс пройдет в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале театрально-концертной дирекции Псковской области. Минкульт выделил почти 30 млн рублей на Дни Пушкинской поэзии в Псковской области «Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024. ВИДЕО Безруков и Хабенский приедут в Псковскую область на празднование Дней Пушкинской поэзии Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкинских Горах Безруков, Хабенский и Башмет могут принять участие в Днях Пушкинской поэзии-2024
06.06.2024, 20:500 Михаил Ведерников: К Псковской области в день 225-летия со для рождения Пушкина самое пристальное внимание 06.06.2024, 20:440 «Очередная жертва»: Chevrolet забирает эвакуатор на площади Ленина в Пскове 06.06.2024, 20:400 Определены победители регионального этапа конкурса «Семья года — 2024» 06.06.2024, 20:370 В Псковскую область с начала года переехали около 190 соотечественников из-за рубежа
06.06.2024, 20:320 Заключено соглашение о сопровождении инвестиционного намерения по строительству в Псковской области завода по добыче торфа 06.06.2024, 20:230 Форум учителей русского языка и литературы стартовал в Пскове в день рождения Пушкина 06.06.2024, 20:200 Незаконное перемещение говяжьих субпродуктов из Белоруссии пресекли в Псковской области 06.06.2024, 20:140 Обращения по поводу укусов мошек участились в псковском кожвендиспансере
06.06.2024, 20:070 Прогладывать газопровод в частном секторе в Пыталово начнут с 10 июня 06.06.2024, 20:000 Финал областной школьной Олимпиады по шахматам состоялся в Опочке 06.06.2024, 19:560 Суд обязал ООО «Адонис» демонтировать торговый павильон в Пскове 06.06.2024, 19:560 Новую скважину для котельной и системы водоснабжения бурят в Локне
06.06.2024, 19:400 ОЭЗ «Моглино» смогла оспорить требование вернуть в областной бюджет 866,6 тысячи рублей 06.06.2024, 19:400 Действия при побеге из-под конвоя отработали псковские полицейские 06.06.2024, 19:270 Мошенники заблокировали личный кабинет псковички на Госуслугах 06.06.2024, 19:200 IT-эксперт сравнил действия мошенников с гипнозом
06.06.2024, 19:132 Технологию выращивания псковских алмазов показали депутатам заксобраний Северо-Запада 06.06.2024, 19:010 Ель загорелась после удара молнии в Новоржевском округе 06.06.2024, 19:001 Сотрудникам псковских колоний напомнили об ответственности за нарушение ПДД 06.06.2024, 18:410 Экипаж ДПС в Псковском районе доставил в больницу ребёнка, проглотившего монету
06.06.2024, 18:400 Митрополит Арсений посетил новую выставку в музее-квартире Спегальского 06.06.2024, 18:310 Домашним лимонадом будут угощать гостей первого опен-эйра Pskov jump 06.06.2024, 18:200 Торжественный развод нарядов полиции провели в Пскове 06.06.2024, 18:042 Визит Андрея Турчака и митрополита Тихона в Пушкинские Горы. ФОТОРЕПОРТАЖ
06.06.2024, 18:000 Роль наследия Пушкина в формировании мировоззрения современного человека обсудили в Пскове 06.06.2024, 17:510 Псковичка предстанет перед судом за удар чайником по голове матери 06.06.2024, 17:500 Открыто движение транспорта на перекрестке улиц Бастионной и Гагарина в Пскове 06.06.2024, 17:430 Георгий Василевич – молодым поэтам: С Пушкиным жить легче, чем без него!
06.06.2024, 17:413 Апокалипсис уже завтра 06.06.2024, 17:290 Проект «5 вёрст» в Пскове отметит забегом свой второй день рождения 06.06.2024, 17:260 Девять выпускников из школ Пскова и Великих Лук получили максимальные баллы ЕГЭ по химии 06.06.2024, 17:100 В «Михайловском» состоялась церемония гашения марки и конверта, выпущенных к юбилею Пушкина
06.06.2024, 17:042 Андрей Турчак: Псковская область – в надежных руках 06.06.2024, 17:000 «Гайд-парк»: Дмитрий Михайлов об отчете губернатора и планах обкома КПРФ на сентябрьские выборы. ВИДЕО 06.06.2024, 16:560 Николай Козловский: Экономика Псковской области находится на подъёме 06.06.2024, 16:460 Турнир «Интеллектуальное многоборье» завершился в Великих Луках
06.06.2024, 16:330 КПРФ всегда против: Дмитрий Михайлов объяснил, почему коммунисты не поддерживают бюджет 06.06.2024, 16:260 Печерянина отправили в колонию за попытку зарезать собутыльника 06.06.2024, 16:211 В России появится новый федеральный округ 06.06.2024, 16:190 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня-прогноз
06.06.2024, 16:150 Работа по ликвидации подтоплений улиц в Великих Луках выстроена — Андрей Беляев 06.06.2024, 16:140 МегаФон и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 06.06.2024, 16:060 Кражу дорогостоящего велосипеда раскрыли в Пскове 06.06.2024, 15:560 Дмитрий Михайлов: У выпускников советской школы IQ на 20-30% выше
06.06.2024, 15:490 Пропавшего мужчину эвакуировали на берег на Псковском озере 06.06.2024, 15:412 Режим ЧС ввели в Псковской области из-за последствий заморозков и прибытия беженцев 06.06.2024, 15:370 Потенциальные кандидаты от КПРФ отказываются участвовать в выборах главы Гдовского района 06.06.2024, 15:340 Полиция обеспечивает безопасность празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры
06.06.2024, 15:180 Подполковник в отставке может представить КПРФ на довыборах в Псковскую гордуму 06.06.2024, 15:160 Несколько дорог перекроют в Пскове в ближайшие дни 06.06.2024, 15:110 Русский музей отметит 320-летие Летнего сада при поддержке ВТБ 06.06.2024, 14:530 Дмитрий Михайлов: У меня нет желания возглавить обком КПРФ
06.06.2024, 14:520 МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра» 06.06.2024, 14:420 О возможностях межпарламентского сотрудничества высказался Александр Котов 06.06.2024, 14:420 Псковский музей получил новые радиоустройства для экскурсий 06.06.2024, 14:380 Председатель ПАСЗР Элиссан Шандалович: Парламентская ассоциация - эффективный инструмент для решения межрегиональных задач
06.06.2024, 14:311 «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис. ВИДЕО 06.06.2024, 14:260 Дмитрий Михайлов: КПРФ положительно оценивает работу губернатора 06.06.2024, 14:250 Бастрыкин поставил на контроль проверку в аварийном жилье под Порховом 06.06.2024, 14:200 Светофор не работает на перекрестке улиц Петровской и Розы Люксембург в Пскове
06.06.2024, 14:100 «Банкротство и точка»: Выгодно ли быть арбитражным управляющим? ВИДЕО 06.06.2024, 13:571 Андрей Турчак и Михаил Ведерников осмотрели реконструкцию Святогорского монастыря 06.06.2024, 13:460 Цветущий город: великолучане превращают свои дворы в летние сады 06.06.2024, 13:460 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря выступит в опере «Евгений Онегин» в Михайловском
06.06.2024, 13:300 На ПМЭФ обсудили клиентоцентричность российского бизнеса 06.06.2024, 13:211 «По любви»: Игорь Сопов рассказал о своем пути в избирательную систему 06.06.2024, 13:190 Андрей Турчак, Михаил Ведерников и владыка Тихон высадили яблони в Святогорском монастыре 06.06.2024, 13:120 Участников форума молодежных избирательных комиссий в Пскове ждет насыщенная программа — Элла Памфилова
06.06.2024, 13:110 Упростить отбор проектов по развитию сельских территорий и компенсировать затраты на капремонт предлагают парламентарии Северо-Запада 06.06.2024, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Уход Турчака, отчет Ведерникова и мусорный кризис 06.06.2024, 12:560 Почти 50% работодателей в Пскове не трудоустраивают уволенных «по статье» — опрос  06.06.2024, 12:551 Андрей Турчак и Михаил Ведерников возложили цветы к могиле Александра Пушкина
06.06.2024, 12:480 Лису заметили на улице Леона Поземского в Пскове 06.06.2024, 12:401 Пятый форум молодежных избирательных комиссий стартовал в Пскове  06.06.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Дмитрием Михайловым 06.06.2024, 12:282 Андрея Турчака наградили медалью преподобного Мартирия Зеленецкого
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru