Общество

Более 50 великолукских школьников прошли медицинские курсы в колледже

52 ученика из восьми школ прошли медицинские курсы в Великолукском медицинском колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Занятия проводили преподаватели колледжа по анатомии, психологии, лекарствоведения, хирургии, педиатрии, основам первой помощи, манипуляционной техники и основам здорового образа жизни. На занятиях по хирургии и педиатрии преподавателям помогали студенты колледжа.

«Школьникам понравилось ухаживать за новорожденными детьми, изучать основы медицины и педиатрию, делать физические упражнения, разные комплексы для тренировки, компрессии и сердечно-легочную реанимацию, проделывать манипуляции, бинтовать и накладывать шины. Они узнали много нового и интересного, познакомились с основами лекарствоведения, этики и гигиены», - отметили в комитете.