Общество

Ремонт культурно-досугового центра и школы искусств продолжается в Пушкиногорском районе

Культурно-досуговый центр и Школу искусств имени Сергея Гейченко посетила заместитель губернатора Ольга Тимофеева в рамках рабочего визита в Пушкиногорский район. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

Эти учреждения культуры стали участниками государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024-2025 годы, и для их капитального ремонта и оснащения выделены значительные средства.

«На ремонт и обновление Культурно-досугового центра предусмотрено 128 млн рублей, а на школу искусств имени С.С. Гейченко – 73,2 млн рублей», - рассказала Ольга Тимофеева.

Сейчас на объектах уже проведены демонтажные работы, и идет активный процесс по ремонту согласно утвержденному графику. Техническая готовность объектов на данный момент составляет 5% и 8% соответственно.

«Приглашаю вас ознакомиться с дизайн-проектами Проектного офиса, созданного по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Они помогут визуализировать будущее преображение этих уникальных учреждений культуры», - заключила Ольга Тимофеева.