Общество

Специалисты ЗЭТО представят Псковскую область на форуме «Инженеры будущего»

Специалисты Великолукского завода электротехнического оборудования представят Псковскую область на форуме «Инженеры будущего» в Тульской области. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

В составе команды – заместитель начальника испытательного центра Иван Полющенко, системный администратор Никита Степанов, мастер КИПиА Денис Титов, ведущий инженер-технолог Елена Сафонова, инженер-технолог Светлана Данилова, инженер-конструктор Мария Рубан и мастер Юрий Соколов.

Специалисты ЗАО «ЗЭТО» будут работать в образовательных блоках, затрагивающих машиностроение и технологии будущего.

«Для меня уже стало доброй традицией каждый год участвовать в этом форуме. Вместе с моей командой готовим для молодых специалистов из России и других стран круглый стол на тему дефицита кадров. Обсудим вопрос с такой позиции: смогут ли искусственный интеллект и роботы заменить человека. Буду рад встрече и с псковскими ребятами на нашей платформе», - сказал Александр Козловский.