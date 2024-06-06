Общество

Псковским школьникам показали бронежилеты и шлемы росгвардейцев

Псковские росгвардейцы провели для детей начальных классов школьного лагеря патриотическую встречу на тему «Россия — Родина моя!» в рамках Всероссийского проекта «Каникулы с Росгвардией». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В преддверии предстоящего празднования Дня России школьникам начальных классов летнего лагеря «Погранично-таможенно-правовой лицей» сотрудники вневедомственной охраны рассказали историю появления праздника, его традиции и провели викторину «Россия — Родина моя!».

Школьники также получили возможность поближе познакомиться с сотрудниками Росгвардии, задать вопросы правоохранителям. В завершении встречи детям провели показ специальных средств, бронежилетов и шлемов, используемых на службе в ведомстве.

В завершение встречи гости и школьники сфотографировались на память и договорились о продолжении подобных встреч.