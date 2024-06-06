Общество

Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут»

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Самолеты компании летают по 120 направлениям, от Калининграда до Красноярска, в том числе и за рубеж. За пять лет с начала полетов авиакомпания перевезла более 6,5 млн пассажиров.

Журнал для пассажиров «Ваш Азимут» распространяется бесплатно на бортах воздушных судов авиакомпании «Азимут», размещается в карманах спинок каждого пассажирского кресла.

Также каждый номер доступен для чтения и скачивания.

«По нашим скромным расчетам, каждый номер журнала прочтут и узнают о "Довмонте Псковском" более 150 000 человек! Псковский музей – место, где рождаются эмоции! Ждем вас 13 июля в Псковском кремле на фестивале "Довмонт Псковский"!», - заключили в музее.