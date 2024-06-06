Общество

Александр Котов: В сфере соцзащиты работают люди с отзывчивой душой и сильным характером

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения Псковской области с профессиональным праздником – Днём социального работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Дата праздника связана с историческим событием – 8 июня 1701 года в России была создана первая государственная богадельня для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход. Принцип милосердия к тем, кто нуждается в помощи и поддержке, заложенные столетия назад, и сегодня остаётся главным в деятельности социальных работников», - отметил Александр Котов.

В Псковской области создана эффективная система социального обслуживания, в которую входит 61 государственное учреждение по оказанию социальных услуг, подчеркнул он. «В каждом из них, как и во всей сфере, работают люди с отзывчивой душой и сильным характером, преданные выбранному делу и гуманизму», - продолжил спикер регионального парламента.

«Спасибо за ваш труд! Желаю благополучия и крепкого здоровья. Пусть в решении профессиональных и жизненных задач вам всегда сопутствует успех!» - добавил Александр Котов.