Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил работников и ветеранов сферы социальной защиты населения города с профессиональным праздником – Днём социального работника.
В России реализуется целый ряд программ и мер социальной поддержки, продолжил он. «Но именно ваш труд делает созданную в нашей стране систему социальной защиты населения по-настоящему действенной. Выполняя возложенные на вас многоплановые задачи, вы проявляете высочайший профессионализм и личную ответственность, неравнодушие, чуткость, сострадание.
Уверен, что ваш самоотверженный труд вознаграждается сердечной благодарностью людей, которым вы помогаете, а также большим уважением общества», - подчеркнул глава города.
Николай Козловский выразил глубокую признательность работникам социальной защиты за добросовестную работу, вклад в развитие системы социальной защиты населения и умение трудиться с полной самоотдачей.
«Примите пожелания крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и осуществлении намеченных планов, добра и согласия в семьях!» - добавил он.