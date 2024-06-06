Общество

Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил работников и ветеранов сферы социальной защиты населения города с профессиональным праздником – Днём социального работника.

«Вы посвятили себя очень благородному, гуманному и ответственному делу – социальному служению. Ваш труд зачастую не ограничивается рамками обычного рабочего дня, поскольку люди всегда нуждаются в вашей помощи и для многих она является в буквальном смысле жизненно необходимой. Среди ваших подопечных – люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, – все, кто нуждается в особом внимании государства и общества. Каждому из них вы всегда готовы прийти на помощь, поддержать, выслушать, решить житейские вопросы и поделиться душевным теплом», - отметил Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В России реализуется целый ряд программ и мер социальной поддержки, продолжил он. «Но именно ваш труд делает созданную в нашей стране систему социальной защиты населения по-настоящему действенной. Выполняя возложенные на вас многоплановые задачи, вы проявляете высочайший профессионализм и личную ответственность, неравнодушие, чуткость, сострадание.

Уверен, что ваш самоотверженный труд вознаграждается сердечной благодарностью людей, которым вы помогаете, а также большим уважением общества», - подчеркнул глава города.

Николай Козловский выразил глубокую признательность работникам социальной защиты за добросовестную работу, вклад в развитие системы социальной защиты населения и умение трудиться с полной самоотдачей.

«Примите пожелания крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и осуществлении намеченных планов, добра и согласия в семьях!» - добавил он.