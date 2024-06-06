Общество

Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы

Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного, с 2025 года, сказал глава министерства Максут Шадаев во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сейчас мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного. В любые структуры, связанные с государством», - сказал министр.

Он добавил, что в структуре входящих документов в Минцифры 20% приходят в бумажном виде, пишет РИА Новости. «Это запросы, переписка по контрактам, отчетность по контрактам всевозможная», - уточнил Шадаев.