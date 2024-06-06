Общество

Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется

Продление маршрута поезда «Ласточка» (Санкт-Петербург – Псков) до Острова не планируется. Об этом сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на обращение, опубликованное на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Нет ли в планах на будущее продолжить маршрут "Ласточки" Санкт-Петербург - Псков до Острова? Или рассмотреть вопрос, оценить техническую возможность и загруженность? Полагаю, был бы востребован», - обратился мужчина.

Представитель комитета указал, что правительство Псковской области неоднократно обращалось в адрес ОАО «РЖД» по вопросу продления скоростного поезда «Ласточка» до Острова. «Однако в условиях низкого пассажиропотока на железнодорожной станции Остров такое решение является экономически нецелесообразным, в связи с чем продление маршрута Санкт-Петербург – Псков скоростного поезда "Ласточка" до города Остров в настоящее время ОАО "РЖД" не планируется», - добавил он.