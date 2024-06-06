Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЭМЗ ищет сотрудников
дело ФАПное
оксана филиппова интервью
топ заведений для выпускников
где в Пскове получить права
выход есть профилактика суицида
Кабельный потенциал
творог правда и мифы
экзотика агротуризм
на пороге перезагрузки
обзор
михайловское 60 тысяч гостей
чипсы из Пскова на ПМЭФ
Господин Рейтингомер
ENERGY кешбэк-игра
 
 
 
ещё Общество 06.06.2024 09:340 Особый противопожарный режим отменят в Псковской области с 7 июня 08.06.2024 19:200 Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется 08.06.2024 17:410 Барсика на сапборде заметили на берегу реки Черёха 08.06.2024 17:000 Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве 08.06.2024 14:200 Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы 08.06.2024 14:000 Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 01.06.2024 19:481 «Все плывут»: улицы Пскова затопило ливнем 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется

08.06.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Продление маршрута поезда «Ласточка» (Санкт-Петербург – Псков) до Острова не планируется. Об этом сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, отвечая на обращение, опубликованное на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Нет ли в планах на будущее продолжить маршрут "Ласточки" Санкт-Петербург - Псков до Острова? Или рассмотреть вопрос, оценить техническую возможность и загруженность? Полагаю, был бы востребован», - обратился мужчина.

Представитель комитета указал, что правительство Псковской области неоднократно обращалось в адрес ОАО «РЖД» по вопросу продления скоростного поезда «Ласточка» до Острова. «Однако в условиях низкого пассажиропотока на железнодорожной станции Остров такое решение является экономически нецелесообразным, в связи с чем продление маршрута Санкт-Петербург – Псков скоростного поезда "Ласточка" до города Остров в настоящее время ОАО "РЖД" не планируется», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько стихотворений Пушкина (или хотя бы фрагментов) вы знаете наизусть?
В опросе приняло участие 185 человек
08.06.2024, 20:000 Сбежавшего из больницы мужчину ищут в Псковской области 08.06.2024, 19:400 Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада о разделе России на части 08.06.2024, 19:200 Продление маршрута поезда «Ласточка» до Острова не планируется 08.06.2024, 19:000 Названы набирающие популярность виды туризма
08.06.2024, 18:390 Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2024, 18:200 Сломавшийся Volkswagen Golf мешает движению на улице Инженерной в Пскове 08.06.2024, 18:000 Движение транспорта ограничат на площади Героев-Десантников в Пскове 9 июня 08.06.2024, 17:410 Барсика на сапборде заметили на берегу реки Черёха
08.06.2024, 17:240 Михаил Ведерников: Пушкин — это живое творчество 08.06.2024, 17:200 Факт незаконной регистрации женщины выявили в Палкинском районе 08.06.2024, 17:000 Диспансеризацию в ФАПе в Неёлово не отменяли, заявили в облздраве 08.06.2024, 16:400 Матвиенко заявила о проблемах в сфере утилизации отходов
08.06.2024, 16:210 Молодой человек в серых шортах пропал в Пустошке 08.06.2024, 16:000 Противоаварийные работы начались в храме Архангелов Михаила и Гавриила (с Городца) в Пскове 08.06.2024, 15:400 Более 100 реконструкторов принимают участие в фестивале «Исаборг» 08.06.2024, 15:200 Факт незаконного привлечения мигрантов к работе выявили на стройплощадке в Пскове
08.06.2024, 15:000 Редкие картины и иконы из фондов представят в Псковском музее 08.06.2024, 14:400 Пушкинское «Я вас любил…» спел со сцены в «Михайловском» Гоша Куценко 08.06.2024, 14:200 Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы 08.06.2024, 14:000 Николай Козловский: Работники социальной защиты проявляют высочайший профессионализм и неравнодушие
08.06.2024, 13:400 Сергей Степашин посетил Псковский музей 08.06.2024, 13:202 СК завершил расследование убийства Игоря Талькова 08.06.2024, 13:000 Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса – Тимур Козинцев 08.06.2024, 12:400 Огромного сома выловили из реки в Псковской области
08.06.2024, 12:200 Первые открытки с «Музейной почты» на поляне в «Михайловском» ушли в Белоруссию и Республику Марий-Эл 08.06.2024, 12:000 Кирилл Царев: Важно поручение президента привлечь к ПДС работодателей 08.06.2024, 11:400 Прогулы исправительных работ обернулись для неплательщика алиментов в Великих Луках лишением свободы 08.06.2024, 11:200 Вызвать на дуэль Кота учёного могут дети Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском»
08.06.2024, 11:000 Для обеспечения кибербезопасности Сбера и его клиентов используется более 100 моделей искусственного интеллекта 08.06.2024, 10:430 Прокуратура нашла книги иноагентов без маркировки в великолукском магазине 08.06.2024, 10:400 Кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 9 июня 08.06.2024, 10:200 Александр Котов: В сфере соцзащиты работают люди с отзывчивой душой и сильным характером
08.06.2024, 10:000 Александр Ведяхин: Необходимо инвестировать в передовые технологии, которые получаются только при инвестициях в научные исследования 08.06.2024, 09:400 Фестиваль «Исаборг» откроется для зрителей в Изборске 8 июня 08.06.2024, 09:200 День социального работника отмечают в России 08.06.2024, 09:000 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области
07.06.2024, 22:060 Футбольный матч в Великих Луках завершился ничьей 07.06.2024, 22:000 Более 50 великолукских школьников прошли медицинские курсы в колледже 07.06.2024, 21:400 Псковичка стала призером соревнований по прыжкам в высоту в Москве 07.06.2024, 21:270 Псковская область встретила историко-патриотический забег «Как ковалась Победа»
07.06.2024, 21:230 Несколько тысяч человек стали слушателями «Евгения Онегина» с Константином Хабенским в «Михайловском»  07.06.2024, 21:200 Нехватка солнечного света ведет к регулярной депрессии - эксперт 07.06.2024, 21:180 Благодарственные письма вручили работникам соцсферы в Пскове 07.06.2024, 21:000 Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области
07.06.2024, 20:470 Мусор горел на улице Советской в Пскове 07.06.2024, 20:400 Межрегиональный семейный фольклорный фестиваль состоится в Псковском кремле 07.06.2024, 20:360 Дмитрий Быстров поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником 07.06.2024, 20:200 Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках дадут в День России
07.06.2024, 20:080 Новый врач-офтальмолог работает в Себежской районной больнице 07.06.2024, 20:000 Псковский облсовпроф о последствиях отказа в отпуске по графику 07.06.2024, 19:400 Узнать историю Запсковья приглашает Псковский музей-заповедник 07.06.2024, 19:200 На встрече воздухоплавателей в Великих Луках стало больше местных пилотов
07.06.2024, 19:002 МРОТ будет привязан к медианной зарплате, заявил президент России 07.06.2024, 19:000 Псковский фестиваль попал в июньский номер журнала авиакомпании «Азимут» 07.06.2024, 18:570 Путин допустил появление в России третьей столицы 07.06.2024, 18:403 Птенцы чайки вылупились на территории перинатального центра в Пскове
07.06.2024, 18:230 Кадровые изменения произошли в органах прокуратуры Псковской области 07.06.2024, 18:200 Спортивный директор чемпионата России по воздухоплаванию прибыл в Великие Луки 07.06.2024, 18:181 «Экопрому» запретили использовать здание на улице Железнодорожной в Пскове для деятельности по обращению с отходами 07.06.2024, 18:000 Псковским школьникам показали бронежилеты и шлемы росгвардейцев
07.06.2024, 17:531 Продолжается асфальтирование участка трассы Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой 07.06.2024, 17:510 Встреча с партнерами из Китая прошла в Псковском музее-заповеднике 07.06.2024, 17:500 Губернатор отметил важнейшую миссию учителей русского языка и литературы по сохранению и передаче культурного наследия будущим поколениям 07.06.2024, 17:491 В Пскове отменят запрет на движение мототранспорта по центральным улицам
07.06.2024, 17:460 Иностранцев наказали за нахождение на границе в Псковской области без документов 07.06.2024, 17:390 Ежегодное Пушкинское шествие проходит в Пскове 07.06.2024, 17:310 Псковский политехнический колледж представил регион на семинаре для специалистов СПО в центре «Смена» 07.06.2024, 17:300 Пандус для спуска инвалидов к воде появится у гребной базы в Пскове
07.06.2024, 17:290 Две женщины в Псковской области попались на незаконной регистрации граждан 07.06.2024, 17:260 Память о пропавшем без вести красноармейце из Куньинского района будет увековечена 07.06.2024, 17:240 Более 150 волонтёров принимают участие в Днях Пушкинской поэзии 07.06.2024, 17:220 Специалисты ЗЭТО представят Псковскую область на форуме «Инженеры будущего»
07.06.2024, 17:210 Ремонт культурно-досугового центра и школы искусств продолжается в Пушкиногорском районе 07.06.2024, 17:190 «Подстрочник»: Новые и старые общественные пространства для летнего отдыха псковичей. ВИДЕО 07.06.2024, 17:180 До +23 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 8 июня 07.06.2024, 17:170 Руки растут от сердца: как живут и выступают на сцене глухие актеры
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru