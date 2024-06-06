Общество

Мужчину с татуировкой в виде куполов во всю спину продолжают искать в Пскове

Владимира Алексеева 1960 года рождения продолжают искать в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, Владимир Алексеев пропал без вести на территории областного центра. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 2022 года. Пропавший зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Шоссейная, дом №16.

Приметы: на вид 60 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы. У мужчины татуировка в виде куполов во всю спину, на правой руке заметная «шишка», правая либо левая нога имеет железные спицы (винты), ранее был травмирован, прихрамывал. Является человеком без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Алексеева, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-21-44-897(оперуполномоченный отдела розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02,112.