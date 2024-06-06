Общество

Онлайн-игру для детей о правилах безопасности рекомендует МЧС

Интернет-портал «Спас-экстрим» запущен для пропаганды детской безопасности. На нем содержатся ориентированные на детскую аудиторию материалы: памятки с правилами безопасного поведения в различных ситуациях, библиотека и «галерея творчества». Также для детей предлагается тематическое игровое приложение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Скриншот: МЧС РФ

«Как вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий и других случаях – это навык. Прокачать свои знания в этом поможет тематическое игровое приложение», - рассказали в МЧС.

Участники игры смогут изучить меры предосторожности в лесу и узнать, какие опасности таит неизведанный остров. Также детям предлагают проверить свои знания о том, как вести себя в летнее время года: какие грибы нельзя трогать и что делать при лесном пожаре.

Играть в приложение можно по ссылке.