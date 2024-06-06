Общество

Депутат Госдумы назвал способ выявить дипфейк

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, по каким признакам можно выявить, что видео- или аудиосообщение является дипфеком.

По его словам, несмотря на то, что за последние годы качество дипфейков существенно повысилось, существует ряд признаков, по которым можно выявить «подделку».

«Обращайте внимание на движение глаз, цвет кожи и волос, контур овала лица – зачастую они могут быть размытыми, странными, - рекомендует Немкин. - В случае голосовых подделок стоит всегда внимательно оценивать интонации и четкость речи».

При этом он подчеркнул, что необходимо всегда «критически относиться к любым просьбам, которые поступают вам в сети, если это касается ваших личных данных или финансовых средств», пишет «Прайм».

И даже если гражданин верит полученному сообщению, то, как считает депутат, все равно не будет лишним попытаться выйти на контакт с тем, от чьего имени отправлено сообщение.

По словам Немкина, некоторые дипфейки могут быть настолько реалистичными, что даже экспертам бывает сложно их разоблачить. «Технологии глубокого обучения позволяют создавать реалистичные синтетические изображения и видео, которые могут обмануть даже опытных пользователей», - отметил депутат.