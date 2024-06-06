Общество

Стоит ли пускать домашнее животное в кровать, рассказала психолог

Некоторые кошки и собаки любят спать рядом с хозяевами. При этом близкое соседство с питомцем может благотворно влиять на психологическое состояние человека, отметила психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

«Каждый индивидуально относится к тактильности, кому-то нравится, когда рядом с ним лежит животное, а кто-то, наоборот, терпеть этого не может. Если мы говорим про тех, кто любит, когда рядом спит питомец, то они так получают тепло, любовь, ощущение надежности, безопасности. Животное теплое, оно выполняет роль грелки, и человек расслабляется, ему кажется, что у него есть телохранитель в виде животного. Это снижает тревогу», – приводит слова психолога радио Sputnik.

Однако с медицинской точки зрения спать рядом с животным рискованно, продолжила она.

«Кошки, например, – переносчики токсоплазмоза. Какими бы замечательными ни были наши питомцы, они иногда переносят инфекции и паразитов. Владельцам домашних животных врачи иногда рекомендуют принимать глистогонные препараты», – предупредила Девятка.

При нарушениях сна тоже не следует пускать питомца в кровать, считает психолог.

«Есть люди, у которых проблемы со сном. И такие помехи (беспокойное поведение животного – ред.) мешают им заснуть или заставляют пробуждаться. В таком случае питомца обычно выставляют за дверь. Хотя не все кошки и собаки беспокойные, есть породы, которые могут под одеялом возле человека проспать всю ночь, не двигаясь», – добавила Девятка.