Пару лосей в борщевике засняли под Псковом

Пару лосей в борщевике засняли в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Метлицкая / «Жесть по-псковски»
«Едем домой из "Ленты", а тут такое! Гуляет парочка», - написала автор фото.
Как отметили в комментариях подписчики сообщества, животные гуляли по зарослям борщевика.
А на улице Инженерной в Пскове была замечена лиса.
Фото: Кор Кор / «Жесть по-псковски»
Ранее лису видели на улице Леона Поземского в Пскове.
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