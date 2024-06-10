Общество

Пенсионерка из Пскова стала жертвой мошенников и перевела им около 10 млн рублей

Мошенники завладели денежными средствами пенсионерки из Пскова на сумму около десяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пожилой жительнице областного центра неоднократно звонили неизвестные лица. Они представлялись правоохранителями и под предлогом предотвращения попыток несанкционированного доступа неких злоумышленников к счетам собеседницы завладели ее сбережениями на общую сумму около десяти миллионов рублей. По имеющимся данным, псковичку вынудили даже продать квартиру.

Убедившись, что она стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе расследования.

Кроме того, семи пользователям сайта «Госуслуги» из Пскова, Острова, Локни, Гдова и Пушкиногорского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и организаций. И под предлогами, в частности, продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующим блокированием их учетных записей. Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.