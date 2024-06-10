Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
где в Пскове получить права
ПЭМЗ ищет сотрудников
топ заведений для выпускников
дело ФАПное
экзотика агротуризм
кадры решают всё
ковать кадры пока горячо
Господин Рейтингомер
выход есть профилактика суицида
Кабельный потенциал
творог правда и мифы
михайловское 60 тысяч гостей
чипсы из Пскова на ПМЭФ
ENERGY кешбэк-игра
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё Общество 10.06.2024 10:250 Псковская область заняла 44 место в экологическом рейтинге регионов 10.06.2024 22:000 Секрет сохранения красоты женской кожи раскрыла директор бьюти-салона 10.06.2024 21:220 Отведать донскую уху из трех рыб смогут псковичи в День казачьего гостеприимства 10.06.2024 21:180 Рекорд по варке щавельного супа поставят на фестивале «Деревня» в Пустошкинском районе 10.06.2024 21:000 6 из 10 трудовых коллективов в Пскове дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка — опрос 10.06.2024 20:200 Создать ромашку для новорождённых предлагают псковским волонтёрам
 
 
 
Самое популярное 04.06.2024 10:500 Подробности ДТП с погибшими под Псковом: ВАЗ разорвало пополам от удара о дерево 05.06.2024 09:159 В Пскове ввели режим повышенной готовности из-за мусорного коллапса 03.06.2024 12:480 «Избивает СВОшника его же костылем»: полиция проверяет информацию о драке на Завеличье 03.06.2024 22:070 Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове 04.06.2024 20:418 Перемены не за горами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Секрет сохранения красоты женской кожи раскрыла директор бьюти-салона

10.06.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Самое главное для кожи – не маски и сыворотки, а очищение. Что нужно делать женщине, чтобы быть красивой каждый день и долгие годы, рассказала управляющий директор салона красоты Suite beauty couture Гульнара Мирзабекова.

Фото: dimonka / freepik

«Не открою истины, если скажу, что быть красивой – это в первую очередь чувствовать себя красивой внутри. Все начинается с любви к себе. Если женщина любит себя, у нее появляется искра в глазах, блеск, и без этого не добиться успеха», – отметила она.

Еще одно правило – регулярное очищение кожи. По словам специалиста, нужно регулярно очищать кожу лица и тела, обязательно принимать душ утром и вечером. Несмотря на простоту этого правила, многие люди, вне зависимости от статуса, допускают ошибку и не делают этого, пишет RuNews24

Кроме того, необходимо обязательно умывать лицо и ни в коем случае не горячей водой. Умываться утром дважды и вечером, если макияж, то три раза.

«Самое главное в коже – не масочки и сыворотки, а очищение. Питание и увлажнение всегда начинается с очищения», – подытожила Мирзабекова.

Теги: #красота
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?
В опросе приняло участие 16 человек
10.06.2024, 22:350 Два Renault Logan столкнулись в Пскове на Инженерной из-за разворота 10.06.2024, 22:000 Секрет сохранения красоты женской кожи раскрыла директор бьюти-салона 10.06.2024, 21:500 СОБЫТИЕ: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. К 225-летию поэта 10.06.2024, 21:400 Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2024» состоится в Себежском районе
10.06.2024, 21:220 Отведать донскую уху из трех рыб смогут псковичи в День казачьего гостеприимства 10.06.2024, 21:200 Псковичи могут принять участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2025» 10.06.2024, 21:180 Рекорд по варке щавельного супа поставят на фестивале «Деревня» в Пустошкинском районе 10.06.2024, 21:000 6 из 10 трудовых коллективов в Пскове дарят подарки коллегам в честь рождения ребенка — опрос
10.06.2024, 20:400 Выставка великолукского живописца «От реализма до мистерий» откроется в Бежаницах 10.06.2024, 20:200 Создать ромашку для новорождённых предлагают псковским волонтёрам 10.06.2024, 20:000 Псковский музей организует экскурсии и мастер-класс в День России 10.06.2024, 19:490 Александра Грацкого оставили под стражей
10.06.2024, 19:490 Островская база «Юность» стала площадкой проведения чемпионатов органов ФСБ 10.06.2024, 19:400 Доля использующих очки или контактные линзы псковичей растет — аналитики 10.06.2024, 19:320 Представители псковского управления ФСИН и судебные приставы обсудили осуществление совместных сверок по осужденным 10.06.2024, 19:300 Крышу отремонтировали в многоквартирном доме на улице Льва Толстого в Пскове
10.06.2024, 19:200 Сотрудник псковского управления ФСИН стала призером Всероссийского конкурса профмастерства 10.06.2024, 19:000 Трое из десяти псковичей считают, что отпуск должен длиться четыре недели - опрос 10.06.2024, 18:400 Учащиеся псковских сузов отправились на финал «Российской студенческой весны» 10.06.2024, 18:300 Новую воркаут-площадку установили в псковской деревне Обижа
10.06.2024, 18:200 Горячую телефонную линию по противодействию коррупции организуют псковские приставы 10.06.2024, 18:000 Сотрудник требуется на муниципальную должность в администрацию Великих Лук 10.06.2024, 17:500 Житель Невельского района нашел банковскую карту на подоконнике и попал под суд 10.06.2024, 17:420 Почти 1600 концертов дали в Псковской области за пять послевоенных лет
10.06.2024, 17:361 Более 20% респондентов ПЛН знают наизусть многие произведения Пушкина 10.06.2024, 17:350 Выездную диспансеризацию населения проведут в псковском микрорайоне Корытово 10.06.2024, 17:330 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 июня 10.06.2024, 17:270 Спортсменки из Пскова привезли два «серебра» с соревнований по джампинг-фитнесу в Москве
10.06.2024, 17:260 Интерактив: Пропавшая «четверка» 10.06.2024, 17:190 Более 100 человек задержали псковские росгвардейцы в начале июня 10.06.2024, 17:110 Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля 10.06.2024, 17:110 О подготовке к экзамену по литературе рассказала стобалльница из Великих Лук
10.06.2024, 17:000 Режим работы объектов музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня 10.06.2024, 16:590 Молодежь Псковской области может стать участником Семейного арт-квартала в Крыму 10.06.2024, 16:560 Дорогу отремонтировали в Пыталово после вмешательства прокуратуры 10.06.2024, 16:461 Боровики выросли на могилах в Невельском округе
10.06.2024, 16:420 Качество воды на пляжах в Великих Луках и лагере «Космос» не соответствует СанПиН 10.06.2024, 16:400 Иван Белугин о комплексном подходе к догазификации Локни 10.06.2024, 16:231 Бактерии сальмонеллы выявили в куриных полуфабрикатах псковского производителя 10.06.2024, 16:070 Участников встречи воздухоплавателей напутствовали в Великих Луках 
10.06.2024, 15:510 Центр досуга и коммуникации появится в Локне 10.06.2024, 15:370 День фермера отмечается 10 июня в России 10.06.2024, 15:341 Пенсионерка из Пскова стала жертвой мошенников и перевела им около 10 млн рублей 10.06.2024, 15:311 Неизвестные разрисовали стену подземного перехода в Великих Луках
10.06.2024, 15:240 Более 7 км береговой линии в Псковской области очистили от мусора в мае 10.06.2024, 15:090 Более 40 аэростатов поднимутся в небо Великих Лук 10.06.2024, 15:090 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение. ВИДЕО 10.06.2024, 15:040 Артиллерийский снаряд нашли на улице Золотковской в Великих Луках
10.06.2024, 15:030 В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов 10.06.2024, 14:530 «Гайд-парк»: Иван Белугин о догазификации Локни. ВИДЕО 10.06.2024, 14:480 Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах 10.06.2024, 14:340 Жилой дом и две постройки сгорели в новоржевской деревне Тростницы
10.06.2024, 14:321 Упавший с моста в Дно подросток оказался паркурщиком 10.06.2024, 14:280 Дорогу на Великие Луки ремонтируют в Локнянском округе 10.06.2024, 14:270 В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода 10.06.2024, 14:250 «ГорДозор»»: Рижская взлетная полоса. ВИДЕО
10.06.2024, 14:250 Прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с железнодорожного пешеходного моста в Дно 10.06.2024, 14:160 Дорожную коммунальную технику на 10 миллионов рублей закупят в Локнянском округе 10.06.2024, 14:130 Более 100 новых квартир станут доступны псковичам благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома уже в следующем году 10.06.2024, 14:110 Подросток упал с пешеходного моста через железнодорожные пути в Дно
10.06.2024, 14:000 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение 10.06.2024, 13:530 До +25 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 июня 10.06.2024, 13:370 Кем быть, или Путь к своему предназначению 10.06.2024, 13:290 В Пскове водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия
10.06.2024, 13:190 Полицейские обеспечили охрану правопорядка на футбольном матче в Великих Луках 10.06.2024, 13:100 18 домов в Локнянском округе подключили к природному газу - Иван Белугин 10.06.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение 10.06.2024, 12:480 Копии учредительных документов юрлица можно получить онлайн
10.06.2024, 12:460 Пушкинский праздник: что опубликовали псковичи в соцсетях 10.06.2024, 12:440 Отечественные фильмы покажут во Дворе Постникова в День России 10.06.2024, 12:420 Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, заявили в Минэкономразвития 10.06.2024, 12:362 Больницы и МФЦ хотят разрешить бесплатно размещать в исторических зданиях
10.06.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Рижская взлетная полоса 10.06.2024, 12:270 Экскурсию по местам съемок фильмов в Пскове проведут 22 июня 10.06.2024, 12:211 Военнослужащие устроили концерт на субботнике в псковской Черёхе 10.06.2024, 12:180 «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru