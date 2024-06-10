Общество

Секрет сохранения красоты женской кожи раскрыла директор бьюти-салона

Самое главное для кожи – не маски и сыворотки, а очищение. Что нужно делать женщине, чтобы быть красивой каждый день и долгие годы, рассказала управляющий директор салона красоты Suite beauty couture Гульнара Мирзабекова.

Фото: dimonka / freepik

«Не открою истины, если скажу, что быть красивой – это в первую очередь чувствовать себя красивой внутри. Все начинается с любви к себе. Если женщина любит себя, у нее появляется искра в глазах, блеск, и без этого не добиться успеха», – отметила она.

Еще одно правило – регулярное очищение кожи. По словам специалиста, нужно регулярно очищать кожу лица и тела, обязательно принимать душ утром и вечером. Несмотря на простоту этого правила, многие люди, вне зависимости от статуса, допускают ошибку и не делают этого, пишет RuNews24.

Кроме того, необходимо обязательно умывать лицо и ни в коем случае не горячей водой. Умываться утром дважды и вечером, если макияж, то три раза.

«Самое главное в коже – не масочки и сыворотки, а очищение. Питание и увлажнение всегда начинается с очищения», – подытожила Мирзабекова.