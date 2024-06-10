Общество

Создать ромашку для новорождённых предлагают псковским волонтёрам

Псковская область присоединяется к всероссийской акции «Добровольцы - детям. Добро пожаловать в семью». Проект приурочен к 8 июля - Дню семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо создать символ детского добровольческого проекта – ромашки, украсить их, написать добрые пожелания и передать в детские поликлиники или родильные дома. Акция начнется 8 июля и продлится весь месяц. Ромашки будут вручать молодым родителям при выписке или на приёме педиатра.

Акция «Добровольцы - детям. Добро пожаловать в семью» реализуется с 2012 года. За время проведения акции удалось создать добровольческий корпус, который расширяется и крепнет с каждым годом. Благодаря добровольцам ежегодно помощь получают более миллиона детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всероссийская акция проводится в целях реализации плана мероприятий по реализации концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, Плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.

Основная миссия всероссийской акции «Добровольцы — детям» заключается в привлечении добровольцев, в том числе детей-добровольцев, в сферу поддержки семьи и детства, содействии объединению всех ресурсов, имеющихся в регионах, муниципальных образованиях, в различных организациях, местных сообществах — для улучшения положения детей и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

Всероссийскую акцию «Добровольцы-детям» проводят при поддержке Совета Федерации Российской Федерации.