Создать ромашку для новорождённых предлагают псковским волонтёрам

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10.06.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Псковская область присоединяется к всероссийской акции «Добровольцы - детям. Добро пожаловать в семью». Проект приурочен к 8 июля - Дню семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области. 

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо создать символ детского добровольческого проекта – ромашки, украсить их, написать добрые пожелания и передать в детские поликлиники или родильные дома. Акция начнется 8 июля и продлится весь месяц. Ромашки будут вручать молодым родителям при выписке или на приёме педиатра.

Акция «Добровольцы - детям. Добро пожаловать в семью» реализуется с 2012 года. За время проведения акции удалось создать добровольческий корпус, который расширяется и крепнет с каждым годом. Благодаря добровольцам ежегодно помощь получают более миллиона детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Всероссийская акция проводится в целях реализации плана мероприятий по реализации концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, Плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.

Основная миссия всероссийской акции «Добровольцы — детям» заключается в привлечении добровольцев, в том числе детей-добровольцев, в сферу поддержки семьи и детства, содействии объединению всех ресурсов, имеющихся в регионах, муниципальных образованиях, в различных организациях, местных сообществах — для улучшения положения детей и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

Всероссийскую акцию «Добровольцы-детям» проводят при поддержке Совета Федерации Российской Федерации.

Теги: #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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