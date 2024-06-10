Общество

Бактерии сальмонеллы выявили в куриных полуфабрикатах псковского производителя

В пищевой продукции псковского производителя выявили бактерии сальмонеллы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В мае инспектор Россельхознадзора в рамках государственного мониторинга пищевой продукции отобрал пробы от куриных полуфабрикатов, произведенных псковской птицефабрикой.

Отобранные образцы от полуфабриката из цыпленка-бройлера направили для лабораторных исследований в подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных, где установили, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В продукции «Головы цыплят-бройлеров охлажденные» обнаружили бактерии рода Сальмонелла, способные нанести вред здоровью человека. В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

В Россельхознадзоре отметили, что уже ранее выявляли несоответствие по показателю бактерии рода Сальмонелла в крыльях цыпленка-бройлера, произведенных этой птицефабрикой.

Предприятию-производителю объявили предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.