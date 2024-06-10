В Псковской области не хватает химиков - исследование

За первые пять месяцев 2024 года в России было открыто 5,6 тысяч вакансий для химиков, при этом наибольший спрос на них зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Татарстан, Краснодарском крае, а также в Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областях.
Более того, за год спрос на химиков у псковский компаний вырос сразу в 2 раза. В целом по СЗФО спрос на химиков за год взлетел на 85%. Средние зарплаты выросли на 7,5 тыс. рублей (до 50,3 тыс. рублей в целом по СЗФО), сообщает hh.ru.
|
Регион СЗФО
|
Уровень зарплаты в 2024 году
|
Динамика зарплаты за год
|
Спрос на химиков за год
|
Санкт-Петербург
|
70 200 ₽
|
7 900 ₽
|
35%
|
Ленинградская область
|
56 400 ₽
|
1 000 ₽
|
19%
|
Калининградская область
|
50 000 ₽
|
7 500 ₽
|
24%
|
Архангельская область
|
45 600 ₽
|
4 100 ₽
|
290%
|
Псковская область
|
41 000 ₽
|
9 000 ₽
|
200%
|
Вологодская область
|
40 000 ₽
|
2 500 ₽
|
155%
|
Мурманская область
|
65 000 ₽
|
20 000 ₽
|
40%
|
Новгородская область
|
60 000 ₽
|
13 300 ₽
|
24%
|
Республика Коми
|
35 000 ₽
|
5 000 ₽
|
25%
|
Республика Карелия
|
40 000 ₽
|
5 000 ₽
|
40%
Чаще всего в химиках нуждаются компании из направления «Медицина, фармацевтика, аптеки» (13% от всех вакансий для химиков в 2024 году), далее идут компании из отраслей «Продукты питания» (11%), «Розничная торговля» (10%), а замыкают пятерку «Химическое производство, удобрения» (8%) и «Услуги для бизнеса» (6%). Наиболее востребованы кадры со специализацией научный специалист, исследователь (49% от всех предложений о работе для химиков), технолог (11%) и лаборант (10%).
Самые высокие зарплаты, превышающие 100 тыс. рублей, в этом году предлагают химикам в Ханты-Мансийском АО (медиана предлагаемых зарплат - 116,8 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (109 тыс. рублей) и Забайкальском крае (107,6 тыс. рублей). Также в первую десятку по уровню зарплатных предложений входят Республика Саха (Якутия) (91,4 тыс. рублей), Москва (82,6 тыс. рублей), Сахалинская область (80 тыс. рублей), Московская область (71,3 тыс. рублей), Санкт-Петербург (70,2 тыс. рублей). В Псковской области средняя зарплата химика – 41 тыс. рублей. За год зарплаты для местных химиков выросли на 9 тыс. рублей.
Актуальные на данный момент максимальные зарплатные предложения существенно превышают медианные показатели в разных регионах. Так, в вакансии местной компании инженера-технолога указана зарплата от 70 тыс. рублей. Псковским химикам также предлагается работать в других регионах вахтовым методом: химиком-технологом на производстве взрывчатых веществ с зарплатой от 345 тыс. рублей на руки, или, к примеру, инженером-химиком в лаборатории с зарплатой до 302 тыс. рублей. Есть возможность работать и по полному релокационному пакету: такое условие предоставляется для главного технолога по бензинам, которому готовы платить от 300 тыс. рублей на руки.