Общество

Более 150 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок

60 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 3 по 9 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 12 административных правонарушений, гражданами сдано 11 единиц оружия и 154 боеприпаса.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает о необходимости строгого соблюдения требований законодательства об оружии.