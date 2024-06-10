Общество

Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами назвали псковичи

Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами возглавили депутаты, на втором месте оказались IT-специалисты, потеснив госслужащих. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

16% псковичей считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 14% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (12%).

На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менеджмент: несмотря на то, что это не профессия вовсе, а должность, 10% горожан уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах. По мнению 7% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же горожан считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 4%, о сверхдоходах блогеров — 3%.

Еще 19% назвали переоцененными другие профессии: ими упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и прочие.

4% убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

Мужчины чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров.