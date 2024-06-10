Общество

Молодые сотрудники отдела по конвоированию псковского управления ФСИН присягнули на верность Отечеству

Торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками прошла в отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области в преддверии празднования Дня России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На плацу учреждения в присутствии руководства и личного состава новобранцы дали клятву соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, достойно исполнять свой служебных долг, возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

«Принятие присяги – волнующий момент в жизни каждого молодого сотрудника ФСИН России. Поздравляю с этим знаменательным днем. Служите с честью, укрепляйте авторитет сотрудника УИС, продолжайте и приумножайте лучшие традиции старшего поколения», - отметил в напутственном слове временно исполняющий обязанности начальника отдела по конвоированию Владимир Савельев.