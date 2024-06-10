Общество

Открыта регистрация на пятый Форум молодых семей Псковской области

Клуб молодых семей Псковской области при поддержке правительства Псковской области планирует проведение пятого юбилейного Форума молодых семей Псковской области. Работа форумных площадок начнется 13 июля в 10:00 в студенческом сквере Псковского государственного университета Форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В программе форума — просветительские мероприятия, мастер-классы, выступления экспертов в семейной сфере, концертные программы и презентации успешных семейных бизнес-проектов. В рамках форума запланированы различные интерактивные мероприятия для детей и взрослых, а также специальные программы для развития духовно-нравственных ценностей семьи.

Участие в форуме примут представители некоммерческого сектора, предпринимательского сообщества, творческие коллективы и семьи Псковской области. Регистрация участия происходит по ссылке до 12:00 7 июля.

Более подробная информация о форуме будет размещаться в группе клуба молодых семей.

Целью форума является создание площадки поддержки семейных инициатив, популяризации традиционных семейных ценностей и привлечения семей и молодежи к совместной созидательной деятельности.

Мероприятие проводится в Год семьи и приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, и направлено на укрепление института семьи, развитие территории и повышение качества жизни населения.

Напомним, ежегодно с 2007 года глава государства своим указом посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год по указу президента объявлен Годом семьи. В числе задач Года семьи — популяризация государственной политики в сфере защиты семьи, сохранение традиционных семейных ценностей.