Общество

Макет крепости создают в красногородской школе-интернате

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает реализацию проекта «Школьный краеведческий музей “Горница”» на базе Красногородской специальной школы-интерната. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В интернатном учреждении появилась новая образовательная площадка: отремонтировано и обустроено помещение творческой мастерской. Пространство организовано таким образом, что в нем удобно проводить индивидуальные и групповые занятия, различные мероприятия. Оборудована зона, в которой установлено компьютерное оборудование, уголок, посвященный истории появления крепости Красный Городец.

Новое образовательное пространство позволит превратить уроки для детей в увлекательные занятия, заниматься проектно-исследовательской деятельностью, повысить цифровую грамотность, раскрыть творческий потенциал учеников и педагогов, сделать процесс обучения более интересным и эффективным.

Воспитанники школы-интерната с большим интересом посещают музейные уроки. Их проводит школьный учитель истории Елена Федорова.

«Школьный музей наполняет уроки истории новыми красками. Его экспонаты помогают соприкоснуться с живыми картинами прошлого, культуры и быта нашего народа, конкретизируют и уточняют представления учащихся, способствуют развитию интереса к прошлому» – отметила педагог.

Несмотря на то, что школьная пора закончилась, лето в учреждении не будет скучным. Педагоги с детьми планируют завершить макет Красногородской крепости, изготовить вал, на котором стояла крепость, и сшить три женских и два мужских народных костюма.

Напомним, что цель проекта — расширение деятельности школьного краеведческого музея «Горница» на базе Красногородской коррекционной школы-интерната для формирования интереса к истории родного края, уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений воспитанников коррекционных школ-интернатов Красногородского, Порховского и Опочецкого районов.