Общество

Росгвардейцы провели викторину для школьников в Пскове

Патриотическое занятие по теме «Россия - Родина моя!» провели сотрудники управления Росгвардии по Псковской области в рамках Всероссийского проекта «Каникулы с Росгвардией». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Ученикам псковской школы, посещающим летний лагерь, сотрудники управления Росгвардии рассказали о предстоящем празднике «День России», о причинах его образования, возникших символах и традициях.

Проверить знания школьников о празднике росгвардейцам позволила викторина на тему: «Россия - Родина моя!»

В ходе проведенного интерактивного занятия в местной библиотеке «БиблиоЛюб» школьники также смогли пообщаться с сотрудниками Росгвардии, задать интересующие вопросы и узнать много нового о войсках национальной гвардии Российской Федерации.