Общество

Константин Болотин о погибающих деревьях и «арт-объекте» на Завеличье

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 июня стал депутат Псковской городской Думы по округу №11 Константин Болотин. Какие вопросы удается решить благодаря контрольным выездам в округ с участием представителей городской администрации и депутатов? Какими механизмами можно решить проблему нехватки парковочных мест в спальных районах? Какая судьба ждет «потерянное» строение на Рижском проспекте, 83? Насколько активны жители 11-го округа в плане создания ТОСов? На эти и другие вопросы Константин Болотин ответил в эфире.

Погибшие сосны

- Константин Васильевич, начнем беседу, естественно, с территории вашего округа. Напомню, это Дальнее Завеличье. Если широко размахнуться, то это от улицы Западной и практически до Балтийской.

- До Балтийской.

- На минувшей неделе вы с председателем Псковской городской Думы, с главой города и представителями администрации работали на своей территории, был так называемый контрольный депутатский выезд. Аналогичный был год назад, и вот за этот промежуток времени, за этот год, какие вопросы решены в округе и какие вопросы еще остались? Ведь мы все понимаем, что далеко не каждый вопрос можно решить даже за год. Иногда бывают комплексные, очень сложные, которые решаются годами.

- Да, действительно, 3 июня мы выезжали в округ №11 с главой города, с председателем городской Думы, с представителями администрации, УГХ, были приглашены представители управляющей компании. Задача таких выездов — посмотреть, что было сделано за предыдущие периоды, и наметить планы, выявить новые проблемы округа. И мы начали с нашего парка — сквера Молодежи. Этот сквер находится между школой №24 и двумя детскими садиками. Это достаточно свежий сквер. Долго мы выбивали финансирование на благоустройство этого пятна. Сегодня это место притяжения — и дети, и пожилые люди гуляют в любой день. Можно приехать и увидеть, что он постоянно занят.

- Не избаловано Дальнее Завеличье такими городскими парковыми зонами, поэтому, наверное, так и притягиваются люди.

- Да. И мы отмечаем полезность таких рекреаций для спальных районов. Мы проходили по больным точкам. В этом месте наша главная боль – зеленые насаждения. Я помню, когда мы выбивали финансирование и был осуществлен проект, достаточно финансовоемкий, была договоренность, что мы его делим на две части: первая часть — это благоустройство, связанное с дорогой и с покрытием, а вторую часть финансирования мы перенесли на другой год — это именно высадка зеленых насаждений. С первой частью достаточно оперативно справились, а со второй частью на два года было перенесено это мероприятие. К счастью, все-таки были выделены деньги, немалые деньги, около миллиона рублей, высажены саженцы. Но больной вопрос — уход за саженцами.

- Это правда.

- Это самый важный вопрос. Все знают, что необходимо ухаживать, особенно за теми растениями, которые только что высажены. Как минимум, нужно поливать. И за ними надо ухаживать, землю взрыхлять и так далее. К сожалению, этого сделано не было. И достаточно большое количество деревьев погибло. В прошлом году мы выезжали, фиксировали этот момент, что необходимо вкладывать денежные средства на обслуживание зеленых насаждений. Но, к сожалению, этого не было сделано. И мы зафиксировали, что еще часть деревьев погибла. Даже те погибли, которые были заменены подрядчиком по гарантии. По моему субъективному мнению, это неэффективное использование денежных средств.

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- Здесь не нужно было бы, наверное, какой-то совершенно сумасшедшей суммы денег, вот конкретно для вашего сквера, чтобы просто полить и обеспечить, как это говорят, приживаемость этих растений.

- Хотя бы на один год.

- Да. И уже они бы не погибли, не нужно было бы их менять. Насколько я понимаю, и брусчатку тоже обсуждали в этом Молодежном сквере, да?

- Мы посмотрели состояние брусчатки, состояние асфальтового покрытия. Был провал, точнее в одном месте была просадка и асфальта, и брусчатки. Но мы выполнили эту работу, поменяли брусчатку и асфальт, уплотнили дорожное покрытие. Сейчас там все хорошо.

Выбор маршрута контрольного выезда

- Константин Васильевич, по какому принципу выбирается маршрут на таких депутатских выездах? Вы же не ведете представительных гостей вашей территории просто по диагонали. Наверняка выбираются те объекты, где особенно вам, как депутату, необходима помощь?

- Мы, действительно, тщательно готовимся с моими помощниками к таким выездам. Мы поднимаем протокол предыдущих выездов, смотрим, что выполнено, что не выполнено, и, конечно же, идем по болевым точкам, смотрим, что не выполнено. В процессе прохода, естественно, говорим о том, что выполнено, на это тоже надо акцентировать внимание и отметить, но проходим по болевым точкам. Дальше мы выбираем те места, которые необходимо подсветить. Либо дороги, либо парковки, либо еще что-то. К нам, бывает, подходят местные жители и высказывают свои пожелания.

Парковка

- Еще одна проблема, впрочем, не только на территории вашего округа, а в целом спальных районов — это наличие достаточного количества парковочных мест. В том числе эта тема была озвучена в ходе выезда в ваш округ. Какими механизмами можно повлиять на увеличение парковочных мест?

- Как раз к нам подошли жильцы домов №№4, 4а и 6 на улице Западной и высказали свое пожелание. У них достаточно большой двор, очень большой, и отсутствуют парковочные места. Я со своими помощниками очень плотно работаю с этим двором. Мы включали этот двор в программу «Формирование комфортной городской среды», еще в 2017 году подавали заявку, но, к сожалению, ее не приняли, потому что по требованию необходимо, чтобы каждый дом подавал заявку, а не группа домов. Пришлось переделывать всю заявку, перепланировать все. К сожалению, потеряли два года, в 2019 году только заново подали. На сегодняшний день двор пока стоит в списке очередности. Проблема не ушла. И Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова — ред.) мне предложил собрать ТОС, но мы тоже понимаем, что ТОС не решает проблемы именно парковки. Он может решить какую-то локальную проблему с архитектурными малыми формами, с локальным благоустройством, но парковка — это достаточно капиталоемкий объект. Надо искать полноценное финансирование. Мы рассчитываем, что все-таки подойдет эта программа к исполнению и этот двор получит парковку.

- Тем не менее, решение о создании парковочных мест — это ведь решение Совета дома, насколько я понимаю, большинства? Чтобы в принципе эту работу начать?

- Это вообще проблема, наверное, большинства домов, когда жители делятся на две категории: имеющие машины и те, кто не имеет машины. Автомобилистам нужна парковочная зона, а тем, у кого автомобиля нет, нужно как можно больше зеленых насаждений.

Споры соседей

- Константин Васильевич, я добавлю, что есть еще и третья категория — которым наплевать. К сожалению, таких все больше и больше.

- Мы не будем на них смотреть. Проще и интереснее общаться с теми людьми, кто активен. Пусть эта активность носит негативный характер, пессимистичный, но ты, по крайней мере, в диалоге, пытаешься доказать свою точку зрения, донести ее, и иногда люди слышат. Почему они пассивны? Может быть, даже негативны. В большинстве своём они просто не верят. Не верят твоим словам, не верят твоим доводам, устали верить. Если люди видят, что что-то происходит, изменения всё-таки идут, они тоже меняют свою точку зрения, они тоже готовы присоединиться к обсуждению. Мы часто встречаем такое. Выходим во двор, где-то показываем: «Видите, в том дворе произошло». И уже в этом дворе меняется отношение, уже какая-то группа активистов появляется, они начинают формировать и Совет дома, начинают сами ходить, собирать подписи, какие-то рисуют схемы по возможной организации двора. Меняется.

- Удается переломить ситуацию с этим «неверием», о котором вы говорите? Причем это не обязательно неверие в чьи-то слова — ваши или ваших помощников, или оппонентов. Неверие в то, что что-то изменится. Весной я в ваших социальных сетях довольно часто видела, что вы проводили встречи с Советами домов, с жителями. А у вас не просто многоквартирные дома, а огромные девятиэтажные дома, многоквартирные, многоподъездные. И вот там создать положительную активность, действительно, сложно. Я живу в пятиэтажном доме, немного подъездов, и то не все мы дружные, а у вас там совсем тяжело с этим делом.

- Я с вами согласен. У нас по созданию ТОСов не очень хорошая, скажем, статистика. К сожалению, действительно, очень тяжело людей привлечь на общественный диалог. Все заняты, у всех какие-то свои личные проблемы. Тем более, вопрос ТОСов, еще раз повторяюсь, не решает каких-то глобальных проблем двора. Поэтому непросто. Непросто и не всегда это получается. Да, действительно, люди не верят, и в больших сомнениях находятся очень долгое время. Когда мы начинали программу ФКГС, я всегда говорил: кто первый встал, того и тапки. Первые несколько дворов, которые объединятся и заявятся, получат хорошее финансирование. Так и было. Потом, когда многие увидели, что в округе, в соседних дворах что-то поменялось, тоже попытались поменять ситуацию, объединиться, но они уже сейчас стоят в очереди.

- Потеря времени, да.

Бесплатные детские площадки

- Тот же самое с ТОСами. Все те, кто первыми увидел, услышал и поверил — получили финансирование и что-то во дворе или в доме поменяли. Мы на это и акцентируем внимание, общаясь с людьми, что есть какая-то новая программа, новый проект, предложенный правительством, поэтому надо включаться, надо пытаться. Сейчас не получилось, будет какая-то другая программа, там получится. Самое важное, к чему нас толкает правительство и власти, что только через активность можно привлечь финансирование. Сегодня такие реалии. Если вы хотите детскую площадку, подпишите протокол о том, что вы готовы нести финансовую ответственность за ее содержание. И все. И вам поставят детскую площадку во дворе. Бесплатно. Многие не хотят нести дополнительную финансовую нагрузку.

- Которая потом будет включена в счета. Она небольшая?

- На встрече мы этот вопрос обсуждали, я попросил Бориса Андреевича, чтобы администрация просчитала, сделала калькуляцию, сколько будет выходить, условно, на квадратный метр квартиры стоимость обслуживания, чтобы до людей донести. Будет это 5 рублей в платежке или 10 рублей, либо 100 рублей. Пусть они услышат и посмотрят в свой кошелек. Могут они это потянуть? Если они это могут потянуть, почему бы это не сделать? Почему бы не проголосовать за то, чтобы у тебя во дворе стояла еще дополнительная детская площадка? А почему правительство это делает? Чтобы ты отвечал за это, чтобы ты смотрел, если ты проходишь мимо и кто-то ее ломает, сделал замечание.

- Все правильно, от бытового вандализма.

- Да, мы должны исключить это все.

Сквер Журналистов

- В ходе выезда большое внимание было уделено достаточно популярной у жителей округа территории — скверу у телецентра или скверу Журналистов. Насколько я понимаю, основной вопрос там — это освещение территории. В последние годы сквер стал достаточно симпатичной территорией. Там сделан ремонт дорожек, стоит памятник нашим погибшим коллегам, зона благоустроенная. И вообще очень тихий, спокойный, зеленый уголок, несмотря на то, что рядом оживленные магистрали — Рижский проспект, улица Рокоссовского. Там достаточно часто можно встретить пожилых людей, мамочек с колясками. Конечно, малые архитектурные формы и освещение украсили бы эту территорию. Какие есть механизмы, Константин Васильевич?

- Действительно, этот сквер мы тоже прошли и посмотрели. Высаженные ивы нужно чуть-чуть подрезать, подровнять, чтобы они не нависали над пешеходной зоной. И установить освещение с возможностью где-то посидеть. Тоже не нужны большие финансы. Борис Андреевич также предложил поучаствовать в «Формировании комфортной городской среды», выставить этот проект на голосование. Мы этот вопрос пообсуждали. Мои помощники взяли это на заметку. Но буквально недавно обсуждали этот вопрос на комитете с Юрченко Натальей Александровной (депутатом Псковской городской Думы — ред.), она сказала, что они участвовали, заявлялись с этим проектом.

- И я голосовала за эту территорию в этом году.

- Да, к сожалению, территория не набрала нужное количество голосов, и я понимаю, почему. Потому что этот сквер находится вне жилой зоны. Это транзитное место, где люди гуляют. Близлежащие дома надо очень сильно обрабатывать, чтобы они проголосовали. А у нас в городе есть места, где живет большое количество людей, именно концентрированно. И они голосуют за общественное пространство более активно. К сожалению, пока не получилось, но всё равно будем стараться.

- Но это же не значит, что вы отказались от этого?

- Нет, мы взяли на карандаш эту мысль. С Борисом Андреевичем ещё раз пообсуждаем, как и в какую программу ещё раз будем подаваться. И мы ещё раз подадимся.

- Но ведь есть позитивные примеры таких же, как вы говорите, транзитных зон. Это, например, сквер у гостиницы «Рижская». Ведь там тоже совсем не рядом жилые дома. И в этом году уже началось проектирование. Как раз ваша коллега Наталья Юрченко сейчас собирает предложения, чего хотят люди там увидеть. Мне кажется, вполне себе, если грамотно выстроить, что называется, PR-компанию, поднять людей, которые живут рядом со сквером Журналистов, может получиться, должно получиться. Зона очень симпатичная, мне она очень нравится, надо ее немножко подрихтовать.

- Я из своего опыта делаю вывод следующий. Если что-то хочешь, надо сделать первый шаг. Он не приносит результат, но когда ты делаешь второй, третий, четвертый, рано или поздно этот результат будет достигнут. Главное — не опускать руки. Когда заявляешь о проблеме и потом про нее забываешь, все. Проблема не решилась, но ты ушел дальше. Мы будем продолжать заниматься этим вопросом.

«Арт-объект» во дворе

- Отдельное внимание к так называемому «арт-объекту» в вашем округе. Это здание во дворе дома №83 на Рижском проспекте. Оказывается, у нас могут быть «потерянные» строения. Выяснить, чьё оно и что можно с ним делать, насколько я понимаю, вам так и не удалось. Расскажите, что это за история?

- Это здание уже набило оскомину жителям нашего округа, особенно жителям домом №№83 и 83а на Рижском проспекте. Мы с ними обсуждаем вопрос ликвидации этого здания уже 10 лет. Что мне удалось выяснить: когда строились эти дома, у нас был единый застройщик в городе — ДСК «Домостроительный комбинат», это 90-х годах. И это здание центрального теплового пункта, который должен питать теплом и горячей водой все окружающие дома. На каком-то этапе строительства была заменена технология, и в каждом из домов построили индивидуальные тепловые пункты. И в таком большом здании нужда отпала. Но корпус здания был построен и брошен. В конечном итоге того ДСК уже не существует, в нынешней компании этого объекта в бухучете нет. Никакое юрлицо не хочет нести за него ответственность, также не хочет взять к себе на баланс. Долгое время администрация, в том числе, не принимала никаких действий. Слава Богу, нас услышали, и нынешняя администрация приняла к работе это здание. Подали в суд на признание здания бесхозяйным. После прохождения процедуры в суде год должен объект ждать, если никто не объявляется собственником, то объект переходит в казну города с последующей его реализацией: либо ликвидацией, либо какими-то действиями. Так вот, комитет по управлению муниципальным имуществом подал в суд в прошлом году на это здание, в конце этого года должны заканчиваться процедуры по выявлению хозяина или признанию бесхозяйным. И тогда следующим шагом будет ликвидация этого здания.

- А оно уже в таком состоянии, что доброго слова не сказать?

- Оно сейчас находится в аварийном состоянии. Остов состоит из бетонных блоков, плиты-перекрытия разрушены, кровли фактически нет, деревья растут.

- Тогда, конечно, надо ликвидировать, оно уже опасность представляет.

- И жители просят в этом месте установить парковочные места.

Ремонт проездов

- Актуальная тема для всех без исключения территорий города — это, конечно, ремонт дворов и проездов к ним. Основные магистрали в вашем округе находятся в достаточно пристойном состоянии, а вот с проездами дела, видимо, похуже. Как этот вопрос предполагает решать администрация города?

- Действительно, у нас очень много межквартальных проездов. Так скажем, дублеров Рижского проспекта, через которые можно проехать и выехать в другом месте на Рижском проспекте. Их сейчас поддерживают подсыпкой. Есть места, где требуется и капитальный ремонт. УГХ взяло на заметку те места, где не доделано в прошлом году и где требуется дополнительный ремонт. Мы прошлись по дворовым территориям и вживую увидели проезды между домами №№85а, 87а на Рижском проспекте. Действительно, они требуют капитального вложения. Говорили, что будет поставлена в план ремонта часть в этом году, часть — в следующем. Я надеюсь, что в ближайшие год-два проблемы этих участков будут решены.

Из позитивного могу отметить, что сейчас администрация слышит депутатов и жителей, и рано или поздно тот или иной вопрос решается. Он, конечно же, зависит от финансирования города Пскова, но планы, которые формируются, выполняются. Вот это очень важный момент.

Вывоз ТКО

- Конечно, я не могу вас не спросить про ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов. Тоже обсуждали ее в округе. Каким образом, когда переполняются мусорки, когда долго не вывозят твердые коммунальные отходы, вы способствуете тому, чтобы этот процесс ускорялся?

- Ко мне обратился буквально накануне контрольного выезда активный житель дома №73 на Рижском проспекте. Мы как раз проходили, специально повел Бориса Андреевича, показал…

- «Красоту»?

- Показал, в каком состоянии контейнерная площадка. Именно по этому адресу ужас — забиты мусоропроводы в домах. Тем более сейчас лето, жаркий период. Это не доставляет радости никому — ни жителям, ни властям. Конечно, я реагирую на все жалобы, на все просьбы. У меня есть обращение и к председателю комитета по строительству и ЖКХ Грахову Сергею Сергеевичу и в природоохранную прокуратуру написана жалоба на бездействие. Пока, к сожалению, ответов не получил. Но все жалобы, замечания и просьбы жителей, естественно, я переадресовываю и регоператору, и в администрацию города, и в надзорные органы. Небыстрый процесс, но делаем все, что можем.

- Сейчас получше стало с вывозом ТКО? Мы с коллегами фиксируем, что стали чаще вывозить. Возможно, потому что те самые смоленские спасительные мусоровозы приехали или там как-то нарастили темп, но стало получше. Конечно, это неидеальная история, но стало получше.

- В первую очередь, стало получше с вывозом бытовых отходов, а вывоз крупногабаритного мусора пока не сдвинулся с мертвой точки. Проблема острая — это, естественно, бытовой мусор, освобождение шахт от мусора в домах. Это начинает происходить, да. Но крупногабаритный мусор как лежал, так лежит.

Беседовала Любовь Кузнецова

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