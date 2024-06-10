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Общество

Интернет-трафик на ПМЭФ: растущий поток данных и новые горизонты бизнеса

11.06.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Активность участников Петербургского международного экономического форума в Сети выросла на 10%. За четыре дня продуктивной работы пользователи на площадке прокачали более 10 ТБ интернет-трафика, что эквивалентно почти 5 млн документов в формате PDF. Такие выводы сделали аналитики оператора, изучив с помощью big data обезличенные данные по активности в сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МегаФона.

Фотографии: МегаФон

По статистике оператора, наибольший объем трафика пришелся на третий день форума, когда проходило пленарное заседание с участием президента России глав иностранных государств. Самыми «качающими» павильонами Экспофорума в эти дни стали павильон Н, где расположился пресс-центр, павильон G с экспозицией Санкт-Петербурга и стендами компаний и регионов, а также павильон Хилтон с основными конференц-залами. В общей сложности участники форума израсходовали на 10% больше дата-трафика, чем годом ранее.

В тоже время объем голосовых звонков на форуме снизился на 10%, но остался на внушительном уровне: посетители проговорили почти 200 тысяч минут, что эквивалентно полугоду непрерывного разговора одного абонента. Самыми загруженными по количеству переговоров по мобильному были второй и третий день форума. Пик голосового трафика пришёлся на полдень 5 июня.

ПМЭФ – одна из крупнейший мировых площадок, где участники могут обсудить международную торговлю и сотрудничество, инвестиции и государственно-частные партнерства. В этом году большинство посетителей форума, помимо петербуржцев, приехали из Москвы, Самарской области, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей. Самыми активными участниками среди регионов Северо-Запада стали жители Республики Коми и Мурманской области. Ежегодно экономический форум посещает большое количество иностранных делегаций, в 2024 году большинство иностранных гостей было из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции и Казахстана.

О повышенном интересе к повестке экономического форума говорит интернет-активность пользователей из регионов на официальных ресурсах ПМЭФ. Ожидаемо, что наибольший всплеск аудитории на сайте форума аналитики МегаФона зафиксировали в день выступления Владимира Путина, 7 июня. Трафик на сайт вырос в 2 раза по сравнению с остальными днями форума. Также выступление лидеров России, Боливии и Зимбабве привлекло жителей страны на другие видеохостинги и телеканалы: за заседанием мировых лидеров следили из 86 регионов. Наибольший интерес проявили жители Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской и Свердловской областей.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

 

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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