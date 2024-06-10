Общество

Гинекологическое отделение Опочецкой межрайонной больницы закрыли на время отпуска врача

Гинекологическое отделение Опочецкой межрайонной больницы закрыли на время отпуска врача. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Закрытие гинекологического отделения Опочецкой межрайонной больницы на время отпуска врача носит временный характер, вызванный нехваткой специалистов этого профиля», - сообщили в комитете.

Отмечается, что руководство больницы ищет врачей по этому и другим профилям. С начала этого года в учреждение трудоустроен врач-хирург, после завершения целевой ординатуры начнет работу эндокринолог.

Комитет поручил усилить работу по привлечению врача-акушера-гинеколога, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем.