Общество

Трех владельцев собак оштрафовали в Великих Луках за нарушение правил

Очередное заседание административной комиссии при администрации города Великих Луки состоялось 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Председатель комиссии Василий Марченков и члены комиссии рассмотрели пять дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5 (нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий городов и других населенных пунктов), статьей 2.11 (торговля в местах, неотведенных для этого в установленном порядке) закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

В ходе рассмотрения административных материалов было установлено, что три человека допустили нарушения при содержании собак в городе Великие Луки, не обеспечив безопасность других жителей города. За допущенные нарушения владельцы собак были привлечены к административной ответственности и подвергнуты штрафу в размере 1500 рублей каждый. Один правонарушитель привлечен к административной ответственности за проведение ремонтных работ на участке местности без соответствующего разрешения, что повлекло наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Одна гражданка была привлечена к ответственности за торговлю ягодами в неустановленном для этого месте. С учетом характеризующих данных, повторности допущенного нарушения с ее стороны, правонарушитель была подвергнута административному штрафу в размере 4000 рублей.

Административная комиссия при администрации города Великие Луки обращает внимание жителей города на недопустимость совершения административных правонарушений, выразившихся в нарушениях при содержании животных в городе, когда не обеспечивается безопасность других жителей и их имущества, а также иных правонарушений, предусмотренных законом Псковской области.

О всех фактах нападения собак при попустительстве их хозяев можно сообщать круглосуточно по линии «112».