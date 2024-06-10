Николай Козловский: Россия славится героической историей и великой культурой

Глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале поздравил жителей города с Днем России.
Великолучане гордятся своей страной и городом воинской славы Великие Луки, бережно сохраняют историю Отечества, героические ратные и трудовые традиции прошлых поколений, воспитывают молодёжь в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины, подчеркнул Николай Козловский.
Николай Козловский выразил уверенность, что и в дальнейшем жители города воинской славы Великие Луки будут своим трудом, талантами и доблестью способствовать развитию города и региона, укреплению величия и могущества российской державы.
«Искренне благодарю всех, кто добросовестно работает на благо Родины и своего города, выражаю глубокую признательность нашему старшему поколению за многолетний созидательный труд и ратные подвиги во имя Отечества. От всей души желаю всем жителям Великих Лук крепкого здоровья, сил и энергии для новых достижений и успехов, осуществления намеченных планов и благополучия! Мира вам, добра и счастья! С праздником!» - добавил глава Великих Лук.