Общество

Армен Мнацаканян побывал «В гостях у атамана»

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в День России посетил праздник «День казачьего гостеприимства. В гостях у атамана». Культурно-досуговое мероприятие организовала общественная организация «Казачья стража», сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: страница Армена Мнацаканяна в социальной сети «ВКонтакте»

«Очень символично в День России погрузить псковичей в атмосферу казачьего быта: музыка, народный костюм, традиционные блюда казачьей кухни. Донскую уху варили на открытом огне по традиционному рецепту, из трех видов рыбы. Вкусный чай из пузатых самоваров, которые были сделаны еще в позапрошлом веке», - отметил депутат.

Гостей на празднике собралось немало, многие пришли семьями, прямо с богослужения в храме Александра Невского. «Здесь сегодня отмечают престольный праздник – день рождения святого благоверного князя Александра Невского, небесного заступника Псковской земли. Божественную литургию отслужил митрополит Псковский и Порховский Арсений», - рассказал Армен Мнацаканян.

«С праздником, дорогие друзья! С Днём России!» - добавил парламентарий.